600.000 kilo wegende boogconstructie boven hoofdtribune AZ geplaatst (video)

De hoofdtribune van het stadion van AZ is woensdag voorzien van een nieuwe dakconstructie. In nog geen volle werkdag werd de 600.000 kilo zware ‘mega truss’ met een overspanning van 170 meter op het dak gehesen en gemonteerd.

Het stadiondak is ontworpen door constructeur Royal HaskoningDHV, Zwarts & Jansma Architects (ZJA), kostendeskundige IGG en adviseur The Stadium Consultancy. BAM Bouw en Techniek en ASK Romein hebben het bouwkundige en constructieve ontwerp uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp. ASK Romein is verantwoordelijk voor de engineering, productie, conservering en montage van de gehele staalconstructie.

Manager Engineering Kees Oudshoorn van ASK Romein: "De compleet nieuwe dakconstructie staat los van het bestaande gebouw. Het dak boven de hoofdtribune wordt gedragen door het spant dat gisteren is geplaatst. Dit spant rust op vier geavanceerde oplegpunten, die al zijn thermische uitzettingen en bewegingen moeten volgen. Het ondersteunt het dak van de VIP-tribune. Voor de overige drie tribunes is gekozen voor grote kraanspanten, oftewel constructiepoten met een hart-op-hartafstand van 9 meter en een uitkragende ligger van 30 meter waarop het nieuwe stadiondak gemonteerd wordt. Het nieuwe dak wordt aan alle zijden vier meter langer richting het veld, waardoor supporters meer comfort ondervinden bij regenachtig weer."

De bouw van de 170 meter lange en 600.000 kilo zware constructie voor de hoofdtribune startte op op 30 juli. Met twee enorme kranen, die werden afgeleverd door meer dan 100 vrachtwagens, werd deze constructie woensdagochtend op zijn plek gehesen. Rond de klok van 08:00 uur werd de mega truss vrijgegeven en kon de operatie van start. Om 10:30 uur hing de constructie nagenoeg op zijn eindbestemming. Even na 14:30 uur lag de mega truss op de bokken en werd hij afgemonteerd.

In totaal wordt voor het nieuwe stadiondak circa 2.500 ton staal geëngineerd, geproduceerd, geconserveerd en gemonteerd.



Op 10 augustus 2019 stortte een deel van het oude dak van het stadion in. De Raad voor de Veiligheid concludeerde dat het dak niet goed was ontworpen.