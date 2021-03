Krijg je met Facebook straks echte klanken uit een luchtgitaar? (video)

Facebook heeft een kijkje gegeven in zijn plannen voor een nieuwe augmented reality-interface, gebaseerd op technologie van CTRL-Labs, de startup die het in 2019 heeft overgenomen. In een video toont het polsbandjes die elektromyografie (EMG) gebruiken om subtiele neurale signalen om te zetten in acties - zoals typen, swipen of spelletjes spelen - zoals in een boogschietsimulator.

De polsbanden geven ook haptische feedback, waardoor een systeem ontstaat dat sneller reageert dan standaard opties voor het volgen van de hand.

Facebook Reality Labs publiceerde een blogpost waarin zijn werk aan een prototype van de polsbandjes werd beschreven. Op zijn eenvoudigst zouden de bandjes de basisgebaren van Facebook-oproepen 'klikken' volgen, die betrouwbaar en gemakkelijk uit te voeren zouden moeten zijn. Ze lijken een beetje op het universele 'airtap'-gebaar van Microsoft HoloLens, maar worden gevolgd via de zenuwsignalen die langs je armen lopen, in plaats van met visuele sensoren die op een headset zijn gemonteerd.

De bandjes kunnen theoretisch echter veel meer. Bijvoorbeeld de zenuwsignalen volgen die je hersenen naar je vingers sturen terwijl je typt, zodat je op een virtueel toetsenbord kunt werken, zonder fysieke knoppen. En in tegenstelling tot een normaal toetsenbord, kunnen de polsbanden zich langzaam aanpassen aan je manier van typen, zodat ze kunnen 'leren' hoe je vingers bewegen wanneer je veelvoorkomende typefouten maakt, ze deze automatisch corrigeren en begrijpen wat je waarschijnlijk wilde typen.Ineen nog verder stadium, kunnen de bandjes begrijpen wat je wilt typen zonder dat je zelfs maar je vingers beweegt. En dat dan voor je uitvoeren.