Eerste geprinte oplaadbare solid-state batterijen voor flexibele geprinte sensoren

InnovationLab, de expert in gedrukte elektronica 'van lab tot fab', gaat samenwerken met Evonik om de eerste volledig geprinte, flexibele, oplaadbare, solid-state batterijen mogelijk te maken voor integratie in geprinte sensorsystemen.

Door de voordelen van TAeTTOOz printbare batterijmaterialen van Evonik te combineren met de capaciteit van InnovationLab voor high-speed geprinte elektronica, hopen de bedrijven nieuwe toepassingsgebieden te openen voor ultradunne geprinte batterijen die flexibeler, veiliger en milieuvriendelijker zijn dan traditionele metaalbatterijen.

"We kunnen nu de eerste volledig printbare oplaadbare batterij produceren binnen ons volumeproces", zegt Christoph Kaiser, hoofd van de Tech-2-Market-afdeling van InnovationLab. "Dit biedt enorme voordelen. Omdat het materiaal niet wordt opgeladen tijdens het productieproces, kan je de batterij na het printen van stroom voorzien - wat betekent dat je ze in standaard productiefaciliteiten kunt produceren in plaats van in een gespecialiseerde omgeving, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Onze ​​oplaadbare batterij bevat voorts geen verontreinigende stoffen; het is de groenste van alle batterijplatforms. De nieuwe lichte en dunne batterijen zijn dus gemakkelijk te produceren en ook gemakkelijk weg te gooien."

"TAeTTOOz is een gloednieuwe materiaaltechnologie die onze gepatenteerde redoxpolymeren gebruikt in plaats van metaal of metaalverbindingen", zegt Michael Korell, hoofd van New Growth Area Energy Storage bij Evonik. "Die unieke eigenschap biedt tal van voordelen: batterijen die met TAeTTOOz zijn gemaakt, zijn vrij van vloeibare elektrolyten en kunnen dus niet lekken. Met onze set materialen kun je ultradunne, metaalvrije, all-solid-state batterijen printen op flexibele substraten. Onze samenwerking met InnovationLab toont de voordelen van deze aanpak aan: snelle productie van veiligere, oplaadbare batterijen in de vorm die van nature past bij fitness wearables, medische diagnostiek en slimme labels voor voedselverpakkingen, logistiek in de toeleveringsketen en andere toepassingen."