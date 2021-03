Sneller dan een catamaran: monohull met twee foils domineert America's Cup (video)

De America’s Cup 2021 is gewonnen door het Emirates Team New Zealand, waar de Nederlander Carlo Huisman deel van uitmaakt. De ‘Formule 1 te water’ werd dit jaar voor het eerst gevaren door monohulls (boten met één romp, in tegenstelling tot catamarans). Dankzij de foils aan weerszijden van de boten, lijken ze wel over het water te rennen. En ze gaan sneller dan ooit.

Foils zijn al langer bekend. Het zijn een soort vinnen onder water, die de boot, als deze had genoeg gaat, dankzij hun vleugelachtige vorm uit het water duwen. Nieuw is echter de keuze voor twee foils in plaats van één, een ontwerp dat de AC75 een insectachtig uiterlijk geeft. De foils steken aan beweegbare armen uit de zijkanten van de romp. Er is altijd één foil opgetrokken, namelijk die aan de loefzijde (de kant waar de wind vandaan komt). Dit geeft een betere stabiliteit dan een foil in het midden. Maar wat menig zeiler heeft verrast, is dat de monohulls sneller gaan dan catamarans met foils. En wel een kilometer of vijftien per uur.

De foils zitten worden bediend met een hydraulisch systeem op accu's. Aan de achterkant hebben ze beweegbare kleppen, waarmee onder meer kan worden geregeld op welke hoogte de boot over het water zweeft. Dit is vergelijkbaar met de flaps op de vliegtuigvleugels.