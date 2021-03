Het lassen van windturbinemasten vereenvoudigd

Het Spaanse Talleres Ganomagoga gebruikt de lineaire geleidingsoplossingen van NSK bij het lassen van windturbinemasten. Volgens het bedrijf werken de lasmachines zo soepel en nauwkeurig naarmate de torens tijdens de productie in lengte toenemen.

Talleres Ganomagoga is gespecialiseerd in de productie van robuuste assemblages voor windturbines en -molens. Door hun omvang bestaan de torens uit een aantal afzonderlijke kegelsegmenten die het bedrijf aan elkaar last. Precisie en herhaalbaarheid zijn hierbij belangrijke vereisten.

Het bedrijf gebruikt grote lasmachines op basis van een kolom- en giekconcept. Deze cirkelvormige laskolommen lassen de interne en externe verbindingen van de lange stalen hoepels die de kegels van windturbinemasten vormen. De machines kunnen kegels met een lengte tot 7 m en een diameter tot 5 m verwerken.

De lasmachines zijn gebaseerd op een kolom- en giekontwerp. Beeld: Ganomagoga

Om het lasproces te versnellen, zocht Ganomagoga een manier om een machine over de lengte van de toren tmee e kunnen verplaatsen tijdens de groei. Dit lukte in samenwerking met de ingenieurs van NSK. Vandaag last het bedrijf de kegels aan elkaar door een cirkelvormige laskolom te manoeuvreren langs een systeem van lineaire geleiders en rails uit het NSK RA gamma. De combinatie van de lineaire geleiders voor hoge belasting en de rails (et lengtes van 9,225 m en 7,8 m helpt Ganomagoga bij het nauwkeurig bewegen van haar speciale lasmachines volgens de eisen van de klant.

De RA-serie van NSK maakt gebruik van de gecombineerde expertise van het bedrijf in rollager- en lineaire geleidertechnologieën. De afmetingen van het rolelement, in combinatie met de vorm van de rolgeleiders en rails, zorgen voor een goed draagvermogen en stijfheid. De rolgeleiders zijn volgens NSK voorts nauwkeurig en soepel, wat keer op keer een herhaalbare en stabiele positionering oplevert.

De rolgeleidingen uit de RA-serie. Foto: NSK

Een lange levensduur en soepele werking zijn vereisten in de toepassing bij Talleres Ganomagoga, want het bedrijf streeft naar nul defecten tijdens zijn lasprocessen. Er werd daarom gebruik gemaakt K1 smeerunits die de onderhoudsvereisten sterk beperken. Hoogwaardige dichtingen verhinderen het binnendringen van vreemde stoffen, wat belangrijk is bij lassen, waar de potentiële verontreinigingsrisico's groot zijn.