Dode bij heftruckongeval, werkgever niet aansprakelijk

Twee werknemers bouwen een muur van blokken met behulp van een heftruck en een jib. Een van de werknemers komt klem te zitten onder het vorkenbord van de heftruck dat plotseling omlaag komt zetten. Hij overlijdt aan de gevolgen. De werkgever wordt niet aansprakelijk gesteld.

Het arbeidsongeval gebeurt op een werf van een B.V. in september 2018. Een werknemer en zijn collega werkten samen aan het bouwen van een wand door middel van het opstapelen van betonblokken. Ze hadden samen bedacht om de blokken door middel van een vorkheftruck te gaan hijsen. De eerste vorkheftruck die zij daarvoor gebruikten, kiepte om bij het optillen van een blok. Daarop hebben zij een andere vorkheftruck gepakt en zijn zij begonnen met het bouwen van de muur. Over de lepels van de vorkheftruck schoven zij een jib. Deze jib was door een werknemer van de B.V. gemaakt. De jib was aan het uiteinde voorzien van een haak waaraan kettingwerk was bevestigd. Dit kettingwerk werd om een blok te hijsen op twee punten bevestigd aan dat blok.

Het ongeluk

De werknemer stond bij de blokken om te kijken of deze recht werden gezet, terwijl zijn collega op de vorkheftruck zat. Na het stapelen van een aantal blokken, kwam één van de blokken scheef te staan. De werknemer stond gebogen over het stuk vangrail dat hij en zijn collega ter plaatse hadden neergezet. Daarbij stond hij onder de geheven lepels toen het vorkenbord van de heftruck opeens ongeveer een meter naar beneden kwam. Hierdoor kwam de werknemer klem te zitten tussen de vangrail en het vorkenbord en is hij uiteindelijk diezelfde dag aan zijn verwondingen overleden.

Tekortkomingen

Na onderzoek door de Inspectie SZW blijkt er van alles mis te zijn: een risico-evaluatie en inventarisatie ontbrak en een op basis daarvan opgemaakt plan van aanpak. De gebruikte arbeidsmiddelen, de heftruck en een jib, waren niet geschikt voor dit werk, ze waren niet gekeurd en onvoldoende onderhouden (overtreding van artikel 7.3 en 7.4 van het Arbobesluit). Er was geen gebruiksaanwijzing voor de jib. De combinatie heftruck en jib was niet voorzien van een geschikt lastdiagram zodat de bediener niet kon aflezen hoe de combinatie te gebruiken en uiteindelijk te belasten. Er was ook onvoldoende toezicht door de werkgever. De werknemers beschikten wel over een vorkheftruckcertificaat en er waren regelmatig toolboxmeetings.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de dood van de werknemer niet aan de schuld van de B.V. is te wijten. Er waren de nodige tekortkomingen maar de werknemers beschikten beiden over een heftruckcertificaat. Tijdens de heftruckopleiding wordt onder ander geleerd dat men nooit onder een geheven last van een heftruck mag staan. Er was hier onder meer ook aandacht aan besteed tijdens de door hen bijgewoonde toolboxmeetings. Ook is niet gebleken dat er sprake was van onvoldoende werkruimte waardoor de werknemer zich onder het vorkenbord moest begeven. De werknemers hadden een verplaatsbare vangrail neergezet als hulpmiddel bij het plaatsen van de blokken in een rechte lijn. Door zich toch onder de last te begeven ontstond een levensgevaarlijke situatie. Naar het oordeel van de rechtbank was het voor de B.V. niet te voorzien dat de werknemer zich toch onder het vorkenbord zou begeven. Hij was immers in het bezit van een vorkheftruckcertificaat en had toolboxmeetings bijgewoond waar de gevaren van de heftruck waren besproken. Het moest dus wel duidelijk zijn voor hem dat hij niet onder de last mocht gaan staan. Van de B.V. kon niet worden gevergd dat zij continue ter plaatse toezicht hield op elke handeling van haar medewerkers.

Uitspraak

“De rechtbank is van oordeel dat onder voornoemde omstandigheden de B.V. de risico’s en gevolgen die zich hebben voorgedaan toen het misging, niet had kunnen en moeten voorzien en niet anders had kunnen en moeten handelen. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de dood van de werknemer niet aan de schuld van de B.V. is te wijten.”

Opmerkelijk

In veel gevallen wordt de werkgever aansprakelijk gesteld bij een arbeidsongeval. In dit geval niet en dat is opmerkelijk. Het gaat hier echter om een uitspraak door de rechtbank. De gang naar het gerechtshof en daarna eventueel naar de Hoge Raad is mogelijk. Die kunnen mogelijk anders beslissen.



Lees hier de volledige uitspraak