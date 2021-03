Om- en bijscholing onder werkende Nederlanders iets lager ondanks actief beleid

Met het project 'Leven Lang Ontwikkelen' stimuleerde het kabinet ontwikkeling tijdens de loopbaan met maatregelen, experimenten en regelingen. Het percentage werkende Nederlanders dat aan onderwijsactiviteiten deelnam, is de afgelopen jaren echter gedaald. Dit concludeert opleidingsinstituut Competence Factory uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Volgens het onderzoek namt 19,9 procent van de werkende bevolking in 2020 aan onderwijsactiviteiten deel, terwijl het percentage in 2016 nog 20,6 procent bedroeg.

Impact pandemie

De coronacrisis lijkt een behoorlijk aandeel te hebben in de afname van het aantal mensen dat tijdens hun loopbaan aan onderwijsactiviteiten deelnam. Zo daalde het percentage dat aan onderwijsactiviteiten deelnam in 2020 voor het eerst in de afgelopen vijf jaar binnen alle leeftijdsgroepen.

Het percentage van de werkende beroepsbevolking dat aan onderwijsactiviteiten deelnam, lag in 2019 overigens slechts 0,2 procent hoger dan in 2016. Dit percentage steeg in de vijf jaar daarvoor nog met 2,1 procent van 18,7 procent in 2011 naar 20,8 procent in 2015.

Slagvaardigheid kan beter

Competence Factory-oprichter René Steuer is positief over de toekomst en de vele goede initiatieven van de overheid, maar ziet de tegenvallende cijfers als mogelijk gevolg van een gebrek aan slagvaardigheid. "De uitvoer verloopt gewoon traag en dat is zonde. Een voorbeeld is het STAP-budget waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget kunnen krijgen. Minister Koolmees presenteerde 11 november 2019 al een besluit, maar de regeling gaat volgens de huidige planning pas in vanaf 1 januari 2022. Het gebrek aan slagvaardigheid zie je terug in de cijfers over de afgelopen jaren. Het is mede de reden dat we jaarlijks dit onderzoek gaan uitvoeren en een vinger aan de pols houden".

