Maatwerkbraces: van 5 uur naar 5 minuten werk

Miljoenen mensen wereldwijd maken gebruik van een orthese of prothese. Het precies passend maken hiervan is kostbaar en tijdrovend. Het Delftse Manometric ontwikkelde een innovatieve 3D-scanner in combinatie met een geautomatiseerd 3D-printproces, waarmee het bedrijf uiterst nauwkeurige braces op maat print. En zeer snel: van vijf uur naar vijf minuten arbeid per product.

Op dit moment is het vervaardigen van orthesen een arbeidsintensief en kostbaar proces. Bovendien zijn veel patiënten ontevreden met de fit en het uiterlijk van het eindproduct. De 3D-technologie van Manometric biedt als eerste een totaaloplossing om snel en nauwkeurig een passende brace te printen met grote focus op comfort, functionaliteit en design.

Voor het versterken van het team en het opschalen van de technologie ontvangt het bedrijf een kapitaalinjectie van NextGen Ventures en InnovationQuarter. Ook werken bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars samen met Manometric om de producten beschikbaar te maken in het hele land. De innovatie levert zowel patiënten als medisch specialisten veel gemak en tijdwinst op. Zo hoeft de patiënt niet meerdere keren terug te komen om de brace passend te maken. Ook het draagcomfort en design van de braces vallen in de smaak. Een klinische studie door het Reinier de Graaf Gasthuis stelde onlangs een hogere patiënttevredenheid en therapietrouw vast dan bij traditionele braces.

Overal in Nederland scan in eigen regio

Met de investering van NextGen Ventures en InnovationQuarter wil de startup nieuwe orthesen ontwikkelen en het sales- en marketingteam versterken. Maar vooral wil Manometric de scantechnologie uitrollen, zodat patiënten overal in Nederland in hun eigen regio terechtkunnen om een scan te laten maken. Het bedrijf focust zich vooralsnog met name op hand- en armproblematiek, maar wil in de toekomst ook orthesen ontwikkelen voor de rest van het lichaam.

Manometric werd in 2017 opgericht door Pieter Smakman en Robin Jones, beiden met een master Industrial Design Engineering van de TU Delft, en is verbonden aan YES!Delft. Het bedrijf bestaat inmiddels uit veertien medewerkers, waaronder orthopedisch technologen, industrieel ontwerpers en software-engineers. ReumaNederland, proof-of-concept fonds UNIIQ en de Rabobank investeerden in een eerdere fase van de onderneming.