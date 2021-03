Kabelbaan Floriade: een ritje naar de toekomst?  

Op een hoogte van 35 meter ervaren bezoekers de Floriade straks in 5 minuten van bovenaf. In een 850 meter lange kabelbaan verplaatsen zij zich schuin over het 60 hectare grote Floriade-park – met scootmobiel en al. Ze ‘vliegen’ over het arboretum met bomen, planten, heesters en bloemenvelden, de expokavels met de internationale inzendingen en alle overige bezienswaardigheden. De organisatie noemt het project “een unieke kans om de duurzame potentie van stedelijke kabelbanen te tonen".

"De kabelbaan past goed bij het thema ‘Growing Green Cities', omdat het een duurzaam transportmiddel is met een gering elektrisch energieverbruik en hoge efficiëntie qua infrastructuur. Met slechts 2 stations en 7 masten neemt het minimale ruimte in beslag. Bovendien krijgt de kabelbaan een herbestemming na de ontmanteling op deze Expo", zegt Sven Stimac, Chief Operating Officer Floriade Expo 2022.

Helaas kunnen niet alle de bomen op het traject worden gespaard. Een andere uitdaging is dat de rijksweg A6 wordt overgestoken. In afstemming met Rijkswaterstaat meent men dat de oversteek voor zowel het wegverkeer als de gebruikers van de kabelbaan veilig is. Voor de werkzaamheden wordt de rijksweg in het vroege voorjaar van 2021 kortstondig afgesloten. Tussen het wegdek van de snelweg en de kabelbaan wordt een vrije ruimte van 10 meter aangehouden.

De Doppelmayr/Garaventa Group en advies- en ingenieursorganisatie Arcadis zijn reeds gestart met de aanleg van de omloopmonokabelbaan, die straks is voorzien van 34 operationeel loskoppelbare cabines waarin telkens 10 passagiers zittend kunnen worden vervoerd. Het aandrijfsysteem is op een verrijdbare brug in kabelbaanstation Steiger ondergebracht, de vast geïnstalleerde keerinrichting bevindt zich in het tegenstation.

Technische uitrusting van de kabelbaanstations

De draagconstructie bestaat uit een U-vormige, gelaste constructie met twee langsliggers, een gebogen ligger en een dwarsligger. Hieraan worden de eigenlijke technische onderdelen van de kabelbaan bevestigd, bijvoorbeeld koppelpunten, versnellers, vertragers, stationstransporteurs evenals bordessen en afdekkingen.

Tussen de langsliggers bevindt zich de kabelschijfdrager waaraan de kabelschijf is gemonteerd. Op de kabelschijfdrager kan ook de aandrijving met de overbrenging en elektromotor, een noodaandrijving en het hydraulische spansysteem worden ondergebracht.

Op versnellings- en vertragingstrajectdelen en in de keerbocht zijn bandtransporteurs aangebracht die grip hebben op het wrijvingsmateriaal dat op de rug van de klem is aangebracht. De bandtransporteurs worden via schuurwielen en v-snaren rechtstreeks door de draagkabel aangedreven.

De afstand tussen de cabines wordt door middel van start- en vertragingsposities geregeld. De start- en vertragingsposities in de bandtransporteurs bestaan uit telkens 2 elektromagnetische koppelingen, waarvan er één de band voor het aandrijven van de bewegende middelen met de versneller verbindt en de tweede dient voor het vertragen van de cabines in de start- resp. vertragingsposities. Of de deuren goed gesloten zijn, wordt elektromechanisch en via een ter plaatse van de deur aangebrachte coulisse gecontroleerd.

Aandrijving en noodaandrijvingen

Als hoofdaandrijving wordt een zogenaamde Doppelmayr-Direct-Drive (DDD) gebruikt.

De hoofdaandrijving bestaat uit een langzaam draaiende draaistroommotor die rechtstreeks op de kabelschijf werkt. De remmen zorgen ervoor dat cabines op elk gewenst moment onder de meest ongunstige operationele belastings- en wrijvingscondities tot stilstand kunnen komen. De veiligheidsrem en de algemene rem werken rechtstreeks in op de krans van de aandrijfschijf. De remkracht wordt door Belleville-veren gegenereerd.

Als voedingsbron voor de noodaandrijving wordt in elk geval een dieselmotor gebruikt. Het aandrijfvermogen wordt via een hydraulische instelbare pomp, een oliemotor en een rondsel overgebracht op het kabelschijftandwiel, zodat de kabelbaan zich met een snelheid die traploos oploopt van 0 tot max. 1,5 m/s in beide richtingen onafhankelijk van de hoofdaandrijving kan verplaatsen.

Spansysteem

Als draagkabel wordt een verzinkte rondstrengkabel met weinig spanning gebruikt met een diameter van 48mm. De hydraulische draagkabel-spaninrichting bestaat uit twee parallel geplaatste hydraulische cilinders die verbonden zijn met de verplaatsbare kabelschijfdrager en de tweede dwarsligger. De hydraulische aggregaten bevinden zich op de kabelschijfdrager. Voor de bewaking en regeling van de basisspankracht is het hydraulische systeem uitgerust met wee drukmeetomvormers. Het maximaal mogelijke actieve spantraject is 5 meter en dit wordt door de besturing via de cilinders traploos ingesteld.

Trajectuitrusting: Steunen en signaaloverbrenging

Voor een veilige kabelgeleiding zijn 7 bouwwerken tussen de stations vereist. Een steun bestaat uit een schacht, een juk, ladders, bordessen met balustrades en voorzieningen voor het optillen van de kabel. Voor de overdracht van gegevens tussen de stations en de route worden routekabels, inclusief een aardingsband en kabelwaarschuwingsband in een doorlopende kabelgeul gelegd. In de omgeving van de kruising met de snelweg A6 worden deze kabels over de brug geleid.

Trajectuitrusting: Rollenbatterijen

Bij de draagsteunen worden kabelrollen van het type 501-C gebruikt, bij steunbalken zijn rollen van het type 420-C voorzien. De rollenbatterijen worden ter plaatse van de kruiskop verschuifbaar en roteerbaar aangebracht. Ze zijn met breukstaafschakelaars en RPD (Rope Position Detection) uitgerust. Elke rollenbatterij is voorzien van bij binnenkomst en vertrek een RPD-sensor Bij de neerhoudrollenbatterijen van steun 1+7 worden geen RPD-sensoren gebruikt.

Floriade Expo 2022

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 vindt van 14 april tot en met 9 oktober 2022 plaats in Almere.