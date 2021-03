Fontys komt met zelfstandig robotgestuurd transfersysteem voor de maak

Robots kunnen al samenwerken aan de lopende band om een product in elkaar te zetten en inpakken. Maar dit in combinatie met robots die nieuwe onderdelen en/of assemblage aanvoeren naar een transfersysteem, is bijzonder en vernieuwend. Onderzoekers, docenten en studenten van de opleiding Mechatronica van Fontys Hogeschool Engineering hebben een systeem ontwikkeld dat dit kan.

Voor het vervoer van onderdelen van een product, de productie en de verpakking wordt een transfersysteem gebruikt. Dit transfersysteem verzorgt de verplaatsing tussen de verschillende ‘werkstations'. Tijdens dit productieproces werken robots met elkaar samen.

De producten en onderdelen die op het transfersysteem liggen, worden door robotarmen opgepakt en gemonteerd tot één product. Wanneer de robotarmen de onderdelen tot een eindproduct monteert, wordt met een camera de kwaliteit van het eindproduct gecontroleerd. De productonderdelen worden aangevoerd door een Autonomous Guided Vehicle (AGV) met daarop een toploader die de producten van de AGV naar het transfersysteem overzet.

Het systeem is geschikt voor een scala aan producten. enk bijvoorbeeld aan de productielijn van een mobiele telefoon. Op het transfersysteem worden door de robots verschillende onderdelen van de telefoon in elkaar gezet. Ondertussen zorgt de toploader voor de aanvoer van onder andere de printplaten, de behuizing en het doosje waar de telefoon beschermd in verpakt wordt. Een camera let op de kwaliteit van het hele proces en wordt alles digitaal in de gaten gehouden.



Het systeem is ontwikkeld en geplaatst op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven, een extra locatie van Fontys Hogeschool Engineering. Het wordt voortdurend verder ontwikkeld en gebruikt voor onderzoek. Dit project valt onder de minor Adaptive Robotics van de opleiding Mechatronica. Derdejaars hbo-studenten combineren werken en leren met deze nieuwe productielijn van de toekomst.