Designer Robert Bronwasser ontwerpt Smarter Phone 

Smartphones worden steeds sneller, dunner en lichter. Maar waarom zijn alle innovaties vooral gericht op de techniek? Vanuit deze gedachte ontwierp Robert Bronwasser de Smarter Phone: een smartphone, die veel praktischer, persoonlijker en stijlvoller is dan de huidige modellen op de markt. Door te focussen op het fysieke ontwerp, laat hij zien dat een telefoon veel meer is dan techniek.

Als industrieel ontwerper is Bronwasser constant bezig met het verbeteren van alledaagse producten. Of het nu een televisie, een fiets of een gieter is, hij onderzoekt altijd in welke context een product wordt gebruikt en waar de mogelijkheden liggen voor verbetering. "Alle smartphones lijken op elkaar", vertelt Bronwasser. "En je hebt altijd een apart telefoonhoesje nodig om hem te beschermen. Dat is een zwaktebod! Bij het ontwerpen van de Smarter Phone heb ik dan ook vooral gekeken naar het gebruiksgemak en de vormgeving."

De smartphone als persoonlijk accessoire

Het resultaat is een smartphone met een slimmere behuizing, die de functionaliteit verhoogt en eenvoudig gepersonaliseerd kan worden. Door vormgeving, kleur en materiaalgebruik is de bescherming onderdeel geworden van de telefoon zelf. De tweedelige behuizing maakt het mogelijk om allerlei kleur- en materiaalcombinaties te maken, waardoor je telefoon een fashion statement wordt in plaats van een technische gadget.

Ontwerpen om te verbeteren

De Smarter Phone heeft een lichte bolling aan de achterkant, waardoor hij lekker in de hand ligt. Bovendien bestaat de behuizing uit twee delen, waarvan één deel met textuur. Hierdoor weet je - zelfs zonder te kijken - wat de bovenkant, onderkant, voorkant en achterkant is. Daarnaast heeft de Smarter Phone drie geprogrammeerde knoppen onder het touchscreen, waarmee je je meest favoriete apps snel kunt openen. En met het uitklapbare voetje kun je de telefoon zowel horizontaal als verticaal neerzetten. Handig voor beeldbellen, selfies maken en video's kijken.

Nog niet op de markt

De Smarter Phone komt nog niet op de markt, maar is een concept van de ontwerper om zijn visie op alledaagse producten te presenteren. Hiermee laat hij zien dat design een belangrijke rol speelt bij dagelijkse producten."Bij elektronische producten gaat het vaak om de technische innovaties en specificaties. Maar vaak zijn er juist andere verbeteringen nodig om een product bruikbaarder en vooral prettiger te maken. Design gaat er wat mij betreft altijd om wat je er mee kunt doen", aldus Bronwasser.

Enjoy Everyday Design

De Smarter Phone is een concept uit het boek Enjoy Everyday Design. In dit koffietafelboek laat Robert

Bronwasser naast de favoriete ontwerpen uit zijn carrière als industrieel ontwerper, ook een groot aantal

concepten voor alledaagse producten zien. Deze dienen als inspiratie en illustratie van zijn visie op design.