Vortex haalt 75 miljoen op voor nieuw techfonds

Investeerder Vortex heeft 75 miljoen euro opgehaald voor een derde fonds, gericht op kleine en middelgrote software- en tech- ondernemingen in Nederland en België.

De eerste investering is de buyout samen met management van de integratiespecialist Enable U uit Amsterdam. Enable U is een snel groeiende softwarespecialist, die zijn klanten ondersteunt met het realiseren en onderhouden van veilige integraties middels een integratieplatform.

Vortex is een ondernemend investeringsfonds met een focus op kleine en middelgrote tech-ondernemingen met een groot groeipotentieel. Het bedrijf investeert in software-, internet- en tech-gedreven ondernemingen met een jaaromzet van 4 tot 40 miljoen euro. Het team ondersteunt ambitieuze ondernemers en management teams als actieve partner met het realiseren van hun groeiambities. In de afgelopen acht jaar heeft Vortex met deze strategie achttien platforminvesteringen gedaan met twintig vervolginvesteringen.

Vortex participeert doorgaans in bedrijven in de pre-exit fase met een sterke focus op organische groei en buy-and-build (groei door overnames). Investeerders in Vortex zijn (IT) ondernemers, family offices, buitenlandse institutionele investeerders en het Vortex-team zelf. Het leeuwendeel van dit nieuwe fonds komt bij bestaande investeerders vandaan, ook zijn enkele nieuwe partijen en ondernemers toegetreden.