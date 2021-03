ABN Amro: Industrie slaat weg in naar breed gedragen herstel

De industrie is de weg naar een breed gedragen herstel ingeslagen, stelt ABN Amro op basis van zijn Sectorprognoses Industrie 2021/2022. Terwijl in 2020 sprake was van een krimp (-5 procent), kwam het herstel in het vierde kwartaal van 2020 alweer op gang en ligt de bezettingsgraad nu op 80 procent.

'Vrijwel alle seinen staan dan ook op groen en zowel in 2021 (+4 procent) als in 2022 (+3,5) ligt groei in het vooruitzicht', aldus de bank in een persbericht. 'Toch zijn er ook risico's. Zo hebben veel bedrijven hun voorraden verkleind om hun liquiditeitspositie te versterken. Nu de vraag naar industriële producten echter toeneemt, ontstaan groeiende tekorten aan onderdelen en materialen. De langere levertijden die het gevolg zijn, kunnen het herstel in de industriële sector afremmen en zelfs zorgen voor stilvallende productielijnen.'

Machinebouwers presteren goed; forse krimp in transportmiddelenindustrie

Tegelijkertijd trekken investeringen alweer aan en dat is vooral zichtbaar aan de goed gevulde orderportefeuilles in de machine-industrie. Terwijl de productie in deze branche in 2020 met 2,5 procent daalde, staat in 2021 groei (+5 procent) in het vooruitzicht. Toeleveranciers van het passagiersvervoer, de horeca en de bouw hebben het juist lastig door de dalende vraag naar vliegtuigen, schepen, bussen en apparatuur voor de horeca. Vooral de transportmiddelenindustrie (-14,7 procent) bevond zich in 2020 in zwaar weer, maar in 2021 zal waarschijnlijk een krachtig herstel (+12 procent) optreden. Ook kunnen toeleveranciers van de bouw nog tegenwind verwachten, niet zozeer door corona, maar door de stikstofcrisis. De cijfers voor de machinebouw, elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie zijn enigszins vertekend door de grote vraag naar chipmachines. Hoewel de vraag naar chips voor smartphones en auto's inzakte, nam de vraag naar chips in 2020 explosief toe door de toegenomen vraag van datacenters, apparatuur voor 5G-netwerken en laptops. Daarnaast liften sommige bedrijven mee op de trend naar elektrisch rijden, wat zorgt voor een enorme toename van de vraag naar laadpalen en systemen voor elektrische auto's, bussen en vrachtwagens.

Hoge schuldenlast kan alsnog leiden tot faillissementen

In de aanloop naar economisch herstel trekt de vraag naar veel industriële producten aan, wat zorgt voor een breed herstel van de Nederlandse industrie. Wel benadrukt ABN Amro dat sommige segmenten nog kampen met de nasleep van de crisis. "Hoewel het herstel in de industrie breed wordt gedragen, wordt dit enerzijds nog geremd door tekorten aan onderdelen en materialen. Anderzijds zet de dalende bouwproductie door de stikstofcrisis een rem op het herstel", zegt Albert Jan Swart, Sectoreconoom Industrie, Transport & Logistiek. "Ook kampen sommige ondernemingen na het afgelopen jaar met hoge schulden, wat innovatie in de weg kan staan en mogelijk, in een slecht scenario, ook de continuïteit van de onderneming nog in gevaar kan brengen."

