Ziekenhuisbedden reinigen met robots

Weber Machinebouw heeft een een machine ontwikkeld voor het thermisch te reinigen met behulp van stoom van de bedden in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De ziekenhuisbedden werden eerder handmatig gereinigd water en chemicaliën, een arbeidsintensief en niet gevalideerd proces. De eenmalige opdracht heeft geleid tot een nieuwe bedrijfstak, die bedden-schoonmaak-apparatuur levert in heel Europa: Weber Hospital Systems.

De machine bestaat uit een aantal cabines. In de eerste cabine wordt het bed geïdentificeerd. Elk bed heeft een code waarin het merk en model staat en deze wordt gescand. Dan wordt het bed automatisch naar de wascabine getransporteerd met een opduwunit. Vervolgens komt er een plaat naar beneden die door middel van vacuüm het matras optilt om deze apart van het bedframe te reinigen. Het matras gaat door een soort ‘brievenbus' en van alle kanten wordt er stoom op gespoten. Onder in de cabine wordt het bed door de robots gereinigd.

Elektronica

De uitdaging was om zo dicht mogelijk op het bed te komen om de stoom zo min mogelijk temperatuur te laten verliezen. Weber was van mening dat de beste manier om dit te doen met een robot was. De twee robots zijn voorzien van een lans met stoom en lucht nozzles. Met de robots kan er zo dicht mogelijk bij alle onderdelen van het bed met hete stoom gewerkt worden. Het water in de stoom weekt het vuil eraf en laat het afvloeien terwijl de temperatuur van de stoom de micro-organismen doodt. Naast de stoom wordt er met hoge druk lucht geblazen om zo snel mogelijk het water eraf te blazen. Tegenwoordig zit op ziekenhuisbedden steeds meer elektronica, zoals een ingebouwde weegschaal of wifi, waardoor behandeling met veel water of chemicaliën risico's met zich mee zou brengen. Stoom bevat heel weinig water en is zelfs geschikt voor bedden met heel veel elektronica zoals IC bedden. Als het wasprogramma klaar is, gaat het bed door naar de volgende cabine. Daar wordt het matras weer op bed gelegd. Het hele proces duurt ongeveer zes minuten, wat zich vertaalt in ruim 200 bedden per dag.

Monteur op het vliegtuig?

Toen Weber besloten had deze markt verder te verkennen heeft het bedrijf met veel partijen gesproken, alle gangbare robot fabrikanten kwamen aan bod. "We wilden vertrouwen hebben dat we goede service, onderhoud en support zouden krijgen, zowel in Nederland als in het buitenland," vertelt Erik Sierkstra, Managing Director Weber Hospital Systems. "Ook wilden wij zoveel mogelijk uit het systeem kunnen halen. Omdat we veel projecten in het buitenland doen, kunnen we niet telkens een monteur in het vliegtuig zetten als er iets misgaat. We willen zoveel mogelijk kunnen communiceren met de robot op afstand en alle mogelijke informatie eruit halen. Tijd technisch en kost-prijstechnisch is dit belangrijk."

Yaskawa werkte al met verschillende (PLC) software partijen en stond ervoor open om ook met Sigmatek te werken, de software waar Weber mee werkt. Er werd een driehoek opgezet tussen Yaskawa, Sigmatek en Weber om te zorgen dat de machine software kan communiceren met de robot MotoLogix software. Hierbij wordt de Yaskawa Teach Pendant niet gebruikt maar geeft Weber met hun eigen software de robots opdracht en kan hiermee op afstand heel veel informatie uit de robots halen. Dat Yaskawa mee wilde werken aan deze integratie was een van de redenen dat de keuze op Yaskawa viel.

Lokale service ondersteuning

"Afgelopen jaar zijn we echt van start gegaan en het begint nu goed te lopen. Cabines 7 en 8 worden de komende weken besteld," aldus Sierkstra. "De eerste drie machines worden nu in Denemarken geïnstalleerd, in maart gaan de volgende naar Duitsland, later in Noorwegen, nog twee in Denemarken en we zijn in gesprek met ziekenhuizen in Zwitserland. Hopelijk worden het er nog veel meer! Ideaal dat Yaskawa overal lokale service ondersteuning in deze landen biedt."

De robot als attractie



De naam van de machine is VDS: Validated Disinfection System. De VDS is onderdeel van de rondgang in het Erasmus Medisch Centrum, waar 15.000 mensen werken. Sierksema: "Mensen vinden robots leuk. De machine is eigenlijk een dichte box van RVS, maar de zijkanten zijn voorzien van glas, simpelweg zodat men naar binnen kan kijken. In het ziekenhuis in Denemarken worden er zelfs camera's opgehangen en zijn de beelden te zien op grote beeldschermen in de hal bij de ingang. Het is mooi om te zien, laat zien dat patiëntveiligheid belangrijk is en benadrukt dat alles schoon en hygiënisch is. "

Machinebouw met een stukje robotisering

Weber Machinebouw was tot voorheen vooral actief in metaalbewerking, kassenbouw, automotive en nog veel meer. "Dit was totaal uit onze comfortzone. We zijn gewoon simpele machinebouwers uit West Friesland en geen desinfectie-specialisten. Inmiddels hebben we wel mensen met kennis van die markt aangenomen," zegt Sierkstra. In deze tijd is de interesse enorm gegroeid en heeft Weber Hospital Systems een subsidie van de Europese Commissie gekregen om het product door te ontwikkelen. Weber zit nu in een industrie die qua automatisering wel wat stappen te maken heeft, stappen die Weber Hospital Systems aan het zetten is. "Met de kennis die wij hebben vanuit de machinebouw met een stukje robotisering en service vanuit Yaskawa."