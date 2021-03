Spot steekt de oceaan over en krijgt een extra arm (video's)

Spot: on the move

De laatste weken zijn drie Nederlandse instanties aan de slag gegaan met een Spot robothond. Perron038 laat Zwolse studenten zijn nut voor de maak onderzoeken, Antea-medewerkers krijgen er één als collega, en Leica Geosystems ontwikkelt een 3D scanoplossing met een Spot-robot.

De Bostonse robothond Spot is sinds september 2019 te koop voor bedrijven. Voor de eerste verkoop, beschreven als een 'early adopter-programma', zocht Boston Dynamics klanten in geselecteerde sectoren die hen helpen Spots te in implementeren in echte scenario's. Deze ronde is inmiddels beëindigd en inmiddels vindt de bot zijn weg naar Nederland.

Vorige week berichtten we al over de Zwolse studenten. Bij Antea Group wordt Spot de komende maanden getraind voor taken die voor mensen gevaarlijk zijn. Mark van Esterik, change manager Innovatie: "Denk hierbij aan inspecties in een omgeving waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Of aan locaties die voor mensen lastig toegankelijk zijn. Spot is zelflerend en kan zelfstandig werken. Het is bizar om te zien: hij kiest zelf z'n routes en neemt moeiteloos de trap. Daarnaast kunnen wij Spot, afhankelijk van het type werk, voorzien van bijvoorbeeld een 360 graden camera, robotarm of Lidar-technologie."



De komende maanden wordt Spot ingewerkt bij klanten. De focus ligt hierbij in eerste instantie op inspectiewerkzaamheden. Van Esterik: "We voeren jaarlijks bij tientallen klanten inspecties uit op het gebied van brand-, milieu- en machineveiligheid. Dankzij Spot kun je dit effectiever en veiliger doen: je hoeft bedrijfsprocessen bijvoorbeeld niet per se stil te leggen. De komende periode onderzoekt Antea Group op welke plekken de robothond zich in zijn element voelt."

De komst van de robothond past in het 1001-Dagenplan van Antea Group. Met dit plan wil het bureau de komende jaren onder andere zijn innovatiekracht vergroten. Naast robotisering zet het ingenieurs- en adviesbureau onder meer in op digitalisering van adviesdiensten en de inzet van Artificial Intelligence.

Leica Geosystems ontwikkelt een 3D scanoplossing met de Spot-robot. Door er een Leica RTC360 3D-laserscanner op te monteren, ontstaat een oplossing die de inzet van menselijke operators kan verminderen. De robot kan geprogrammeerd worden om geautomatiseerde scanpaden te herhalen. Dat vereist minimaal toezicht door de gebruiker, waardoor de efficiency, de productiviteit en de flexibiliteit bij de uitvoering van reality capture taken kunnen verbeteren. De technologie kan toegepast worden in verschillende omgevingen zoals de bouw, de industrie, voor facilitair management, openbare veiligheid, defensie, media en entertainment. Leica heeft de nieuwe capture-oplossing vooral bedoeld voor objecten die herhaaldelijk gescand moeten worden om bijvoorbeeld digital twins up-to-date te houden of het object over langere tijd te monitoren.

Naast de Leica RTC360 die op de rug van de Spot-robot wordt gemonteerd, gebruikt de technologie vijf camera's om de locatie van de scanner te volgen. Het VIS-systeem biedt een nauwkeurige en geautomatiseerde preregistratie om het vastleggen van de omgeving te stroomlijnen. Voor het scannen moet de gebruiker de scan op afstand activeren via een mobiel apparaat, terwijl de Spot-robot en de RTC360 automatisch door het geprogrammeerde scanpad navigeren.

Puntenwolk

Gebruikers kunnen de Spot-robot bijvoorbeeld over een terrein navigeren door een mobiel apparaat voor de bediening van de RTC360-scanner te gebruiken. Hierdoor kunnen ze routinematige documentatietaken versnellen en gegevens nauwkeurig, snel en met hoge frequentie vastleggen. De technologie combineert automatisch de vastgelegde scangegevens van ieder station omdat het apparaat zijn locatie in de ruimte kent. Dat resulteert in een vooraf geregistreerde puntenwolk van de locatie.

Geprogrammeerde scanroute

"Het beschikbaar maken van de RTC360 en de VIS-technologie voor de Spot-robot is voor Leica Geosystems een grote stap voorwaarts om autonome reality-capture oplossingen te bieden", zegt CEO Thomas Harring. "Dankzij onze relatie met toonaangevende technologie-experts kunnen we de ontwikkeling van dergelijke technologieën versnellen en tegelijkertijd inspelen op de groeiende behoefte aan automatisering van bouwprocessen en op de vraag naar hoge nauwkeurigheid bij het 3D-scannen."

Door de Spot-robot van Boston Dynamics te combineren met de RTC360 ontstaat een mobiele scanoplossing die tijd bespaart, omdat de Spot-robot de scanner verplaatst en de scanner op de individuele scanlocaties opstelt. Zodra Spot en de RTC360 een geprogrammeerde scanroute over het terrein leren, kunnen ze die route gemakkelijk en snel herhalen voor standaard scans. Omdat de Leica RTC360 met een mobiel apparaat bediend kan worden, is de Spot-robot in staat om met zijn behendigheid en mobiliteit oppervlakten te scannen die moeilijk bereikbaar zijn of zelfs gevaarlijk voor een menselijke operator.

Overigens is Spot onlangs ook uitgebreid met een arm: