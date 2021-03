Schoon water dankzij nieuw plastic

UT-onderzoekers maken anionuitwisselingsmembranen uit een nieuw soort plastic: saloplastic. Deze membranen zijn zeer stabiel in extreme omstandigheden, zoals een zeer hoge of lage pH. Dit maakt ze bruikbaar voor brandstofcellen of waterontzilting.

Ameya Krishna B, Saskia Lindhoud en Wiebe de Vos publiceerden hun werk in Journal of Colloid and Interface Science.

Een van de technologieën om schoon drinkwater te maken, is elektrodialyse voor de ontzilting van zeewater of brak water. Deze techniek vereist een ionenuitwisselingsmembraan dat selectief de ionen uit waterig zout doorlaat, maar tegelijkertijd het water zelf tegengehoudt. Deze membranen produceren is nog een uitdaging en leidt vaak tot dure membranen die niet stabiel zijn in extreme omgevingen met een zeer hoge of een zeer lage pH.

De onderzoekers vonden een techniek die de problemen van de commercieel gebruikte ionenuitwisselingsmembranen kan oplossen door een zogenaamde saloplast maken. "Bij het mengen van bepaalde positief- en negatief geladen polymeren in water konden we al een poly-elektrolyt complex (PEC) maken dat het best kan worden omschreven als een mozzarella-achtige bol van plastic", zegt de Vos. "Het grootste probleem bleef de eenvoudige verwerking van dit complex tot een bruikbaar membraan", voegt Ameya toe.

Hittepers

Na onderzoek van verschillende technieken vonden de onderzoekers dat hittepersen de hoogste kans van slagen had. Bij dit proces wordt de PEC in een mal geplaatst die in een hittepers wordt geplaatst. In het begin sluit de pers zonder extra druk en warmt op tot een temperatuur van tachtig graden Celsius. Na ongeveer twintig minuten, wanneer het materiaal deze temperatuur heeft bereikt, verhoogt de druk tot tweehonderd bar. Dit is vergelijkbaar met de druk ongeveer twee kilometer onder water.

Transparante film met hoge dichtheid

De PEC houdt deze omstandigheden vijf minuten vast. Daarna koelt het materiaal af tot 25 graden Celsius. "Het hele proces duurt ongeveer een uur, veel minder dan bij andere gebruikte technieken die tot enkele dagen kunnen duren", legt Lindhoud uit. Het eindproduct is een transparante film met hoge dichtheid. "Ons plastic is stevig en flexibel en volledig dicht tot op de nanometerschaal", zegt Bysani. Bovendien is het proces volledig schaalbaar met uitstekende controle over de grootte, dikte en structuur van het membraan.

Toepassingen

Naast ontzilting kan het membraan ook op veel andere manieren gebruikt worden. De stabiliteit bij zeer hoge en lage pH-waarden maakt het geschikt voor brandstofcellen. Ook hangt het relatief eenvoudige productieproces niet af van organische oplosmiddelen, en repareert het materiaal zichzelf in zout water.