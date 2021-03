Reichelt: Voorspellend onderhoud wordt over 10 jaar de norm

Productiemachines worden steeds slimmer - of het nu gaat om nieuwe, slimmere systemen of om uitbreidingen op bestaande machines. Uit onderzoek concludeert reichelt elektronik: voorspellend onderhoud in de Nederlandse industrie vindt steeds meer plaats.

De cijfers zijn verzameld door onderzoeksinstituut OnePoll. Aan het onderzoek namen 1.550 Europese respondenten deel, waaronder 250 uit Nederland.

Het vanaf de start uitrusten met of het achteraf inbouwen van sensoren geeft bedrijven meetvariabelen die bij een goede evaluatie voordeel kunnen opleveren. Een van deze toepassingen in Industrie 4.0, is voorspellend onderhoud. Het onderzoek van reichelt elektronik laat zien dat deze technologie in de Nederlandse bedrijven al op grote schaal gebruikt wordt en in de toekomst nog meer gebruikt gaat worden.







Voorspellend onderhoud wordt al door de overgrote meerderheid van de respondenten toegepast: 86 procent van de leidinggevenden bij industriële bedrijven zegt de technologie al te gebruiken. Voorspellend onderhoud is niet langer een test op individuele machines. Gemiddeld wordt het proces in bijna 62 procent van de productieomgevingen toegepast. Ruim een derde (40 procent) zegt het onderhoud van de meeste machines (60-99 procent) vooruit te plannen.



Als grootste voordelen van deze technologie noemden de meeste bedrijven het voorkomen van machinestilstand (41 procent) en het besparen van tijd en geld door efficiëntere productie (40 procent).

Voorspellend onderhoud als norm

De verbeteringen leiden tot verdere investeringen. 91 procent van de ondervraagden die al voorspellend onderhoud gebruiken, wil de technologie in de productie uitbreiden. Van de bedrijven die niet vooruit plannen, is 46 procent van plan om dit te gaan doen. De meerderheid (26 procent) wil deze projecten nog in 2021 uitvoeren.



37 procent van de bedrijven werkt al met productiefaciliteiten die vanaf het begin met voorspellend-onderhoudsfuncties waren uitgerust. Over tien jaar zal voorspellend onderhoud volgens de respondenten de norm zijn voor alle productiemachines.

Hoe voorspellend onderhoud wordt gebruikt

De sensorgegevens worden voornamelijk gebruikt voor het evalueren van:

• Temperatuur (52 procent)

• Gebruiksduur (49 procent)

• Druk (46 procent)

• Snelheden (39 procent)

• Trillingen (34 procent)

Redenen voor aanschaf

Nieuwkomers noemen de volgende redenen om te investeren in voorspellend onderhoud:

• Het voorkomen van productieverlies en machinestilstand (38 procent)

• Het verbeteren van productiekwaliteit (38 procent)

• Creëren van beter overzicht en planning van onderhoudswerkzaamheden (37 procent)



Uitdagingen



De introductie van de nieuwe technologie gaat wel gepaard met uitdagingen. De ondervraagde bedrijven worstelen met het niet voldoen aan technische vereisten (31 procent), gebrek aan kennis bij de werknemers (30 procent), budgetbeperkingen (30 procent) of het overwinnen van scepticisme bij werknemers (29 procent).