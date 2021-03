Bakker Sliedrecht onderzoekt gebruik biologisch afbreekbare olie in onderwatermotoren Van Oord

Bakker Sliedrecht gaat onderzoeken of biologisch afbreekbare olie gebruikt kan worden in de onderwatermotoren die het bedrijf heeft geleverd voor baggerschepen van Van Oord. Als dit mogelijk blijkt, wil de internationale waterbouwer dit soort olie op meer schepen toe gaan passen. De regelgeving voor het gebruik van olie wordt steeds strenger, omdat lekkages grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu. In verschillende delen van de wereld, zoals de poolgebieden en Australië, is het gebruik van biologisch afbreekbare olie zelfs verplicht.

Bakker Sliedrecht en Indar hebben een elektrische onderwatermotor ontwikkeld waarmee baggerschepen ondanks zware omstandigheden tot dieptes van 250 meter kunnen werken. Inmiddels zijn er 200 baggerschepen met dit soort motoren uitgerust, waaronder diverse schepen van Van Oord. In elektromotoren zit soms duizenden liters olie onder andere voor de koeling en voor het opheffen van drukverschillen als op diepte wordt gewerkt. "Van Oord wil weten of ook biologisch afbreekbare olie toegepast kan worden in de onderwatermotoren die we geleverd hebben en die we in de toekomst gaan leveren. Zij hebben daar in andere onderwatertoepassingen al positieve ervaringen mee", zeggen Accountmanager Wim Verlek en Proposal Manager Marcel Bakker van Bakker Sliedrecht. "We hebben met onze onderwatermotoren nog nooit een grote lekkage gehad, waarbij correct onderhoud van de motor een belangrijk aspect is. Je wilt milieuschade in kwetsbare gebieden voorkomen. De kans op zo'n catastrofe is heel klein, maar het valt nooit uit te sluiten."

Stapsgewijs testen van toepasbaarheid

Het onderzoek bestaat uit drie stappen. Eerst worden in het laboratorium de elektrische en fysieke eigenschappen van de biologisch afbreekbare olie onderzocht en vergeleken met de huidige olie. Die mogen niet te veel afwijken van elkaar en de eigenschappen moeten binnen een bepaalde bandbreedte blijven. In de volgende fase worden diverse onderdelen van de onderwatermotor blootgesteld aan de nieuwe olie. De samples van wikkelingen, interne coating, kabel isolatie en andere materialen worden hierbij enkele maandenlang ondergedompeld in biologisch afbreekbare olie die is verwarmd tot bedrijfstemperatuur. Daarna wordt bepaald of de aantasting acceptabel is. In de derde fase wordt bekeken of de rubberen O-ringen en Simmeringen bestand zijn tegen de nieuwe olie. Als dat niet zo is kunnen die eventueel vervangen worden door een ander type rubber. Als alle testen positief verlopen, wordt een pilot uitgevoerd waarbij de biologisch afbreekbare olie wordt toegepast in de onderwatermotor van een sleephopperzuiger.