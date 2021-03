Geert Hellings neemt afscheid van Mikrocentrum

Geert Hellings legt per 1 juli 2021 zijn functie als algemeen drecteur bij Mikrocentrum neer. Een persoonlijke beslissing, in overleg met het management team en het bestuur. “Nu de organisatie in alle opzichten klaar is om een nieuwe fase in te gaan, laat ik het schrijven van dat nieuwe hoofdstuk graag over aan mijn opvolger.”

Hellings heeft 18 jaar leidinggegeven aan Mikrocentrum, kennis- en netwerkorganisatie voor de Nederlandse hightech- en maakindustrie. Bestuursvoorzitter Roel Fonville: "Hij heeft een gezonde, stabiele kennis- en netwerkorganisatie ingericht die op de kaart van de Nederlandse én internationale high tech industrie staat. Hij laat een organisatie achter die klaar is voor de toekomst."

Het aantal leden van het High Tech Platform is toegenomen tot 600 en 6000 cursisten volgen jaarlijks zo'n 600 cursussen (170 cursustitels). Het aantal bezoekers van de vakbeurzen en themadagen bedroeg in 2019 19.000. En het aantal medewerkers is verdubbeld tot 50 vaste medewerkers, 150 freelance docenten en 25 overige freelance-medewerkers.

Mikrocentrum heeft zich de voorbije jaren geherpositioneerd. Mede door de verhuizing naar het multifunctionele pand op De Run in Veldhoven, heeft Mikrocentrum de kennis- en netwerkrol voor de maakindustrie kunnen innoveren en aanpassen aan wat de industrie op dit vlak verlangt. "De nieuwe huisvesting leent zich voor het faciliteren van de kerntaken. Zelfs in een moeilijk coronajaar, met tal van beperkingen, blijkt dat flexibel ingespeeld kan worden op de eisen voor veilige bijeenkomsten en cursussen", aldus Fonville.

De afgelopen maanden zijn benut voor het ontwikkelen van diverse online cursussen en webinars en om de organisatie klaar te maken voor een herstart van grootschaligere activiteiten. Hellings: "We zijn de coronaperiode tot op heden goed doorgekomen. We hebben de medewerkers en met hen alle expertise aan boord kunnen houden. De cursussen lopen alweer, online en vanaf vandaag ook weer fysiek. De verwachting is dat ook de evenementen vanaf de zomer weer gaan plaatsvinden."

Oude vakgebied oppakken

Hellings vindt 1 juli een goed en logisch moment om het stokje over te dragen. "Door Covid-19 zet ik deze stap iets later dan ik persoonlijk had gepland. Dat vind ik niet erg. Ik ben blij dat we Mikrocentrum, samen met alle collega's en onze relaties door deze lastige coronaperiode heen hebben kunnen loodsen." Na 1 juli krijgt de vertrekkend directeur meer tijd om onder andere zijn oude vakgebied op te pakken, technische natuurkunde. En zo blijft hij ook langs die weg betrokken bij de maakindustrie.

Mikrocentrum heeft samen met een externe partner een wervings- en selectieprocedure opgestart voor het aantrekken van de opvolger van Geert Hellings. De benoeming zal voor de zomervakantie plaatsvinden.