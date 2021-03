Nederlands bureau gaat belevenis maken van Cern Science Gateway

Het Utrechtse ontwerpbureau Tinker imagineers gaat twee grote interieurs ontwikkelen voor het nieuwe bezoekerscentrum van Cern, de Science Gateway in Genève. De gateway zou eind 2022 klaar moeten zijn.

Het bureau gaat in samenwerking met andere partijen een ruimte maken over de geschiedenis van het heelal, en een over de onopgeloste mysteries in de natuurkunde. Bezoekers wordt een totaalbelevenis geboden, via uitstallingen en voorwerpen, virtual reality, beeld en geluid.

In de ruimte Back to the Big Bang kijkt de bezoekers terug in de tijd van sterrenstelses naar quarks. "Tot aan de rand van wat we weten", aldus Tinker in een persbericht. "Daar, aan de rand van onze kennis, speelt het Cern-onderzoek een belangrijke rol."

De tweede ruimte draagt de titel Into the Future. Daar gaat het over vijf grote vragen: zwaartekracht, extra dimensies, donkere materie, antimaterie en het vacuüm. De interactieve tentoonstelling zal ook een aantal kunstwerken omvatten die geïnspireerd zijn op de besproken mysteries.

De Science Gateway is een centrum van wetenschapseducatie en cultuur met als doel om jongere generaties warm te maken voor de wetenschap. Het centrum wordt een gebouw van architect Renzo Piano dat in twee enorme buizen over de hoofdweg naast Cern reikt, met aan de andere kant de markante Cern Globe.

In het gebouw bevinden zich tentoonstellingen en laboratoria voor jongeren, en een groot amfitheater voor evenementen met wetenschappers en niet-wetenschappers. "Een ontmoetingsplaats tussen wetenschap en het publiek", aldus Pianot.