Nederlands Hollandia levert deuren Britse stormvloedkering op (video)

Bij staalconstructiebedrijf Hollandia in Krimpen aan de IJssel wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van twee verticale segmentdeuren voor de Britse stormvloedkering ‘BostonBarrier’. Deze ‘Wet Dock Gates’ van circa 100 ton, worden als secundaire noodkering geïnstalleerd bij de ingang van de haven.

Het project omvat grondwerk, baggerwerk, kadewerk en voor Hollandia Infra het realiseren van 2 stormvloedkeringen.

De open verbinding zorgt ervoor dat de rivier bij Boston meegaat met het grote getijdeverschil, wat de beschikbaarheid voor de scheepvaart belemmert. Tevens hebben stad en achterland en het achterland (streek Lincolnshire ) last van overstromingen bij extreme waterstanden. Zoals dus ook in 2013 toen meer dan 800 huishoudens in Boston werden overspoeld. De nieuwe stormvloedkering zal Boston en het achterland van Lincolnshire gaan beschermen tegen overstromingen als deze.

De deuren beschermen niet alleen tegen storm en overstroming vanaf de Noordzee, ook houden ze het water in de haven op peil zodat de schepen niet droog vallen bij eb. Het getijdeverschil in rivier The Haven, die in open verbinding staat met de Noordzee kan oplopen tot wel 5,8 meter. In 2019 bouwde en installeerde Hollandia ook de primaire noodkering, een horizontale segmentdeur van dertig meter breed die stroomopwaarts de gehele rivier kan afsluiten bij dreigende overstroming. Beide noodkeringen maken deel uit van het Boston Barrier Flood Protection Project dat zo'n 14.000 huishoudens in het achterland van Lincolnshire moet gaan beschermen tegen overstromingen.