De EcarPower biedt een tweede leven aan batterijen uit elektrische auto’s

Afgedankte batterijen uit elektrische auto’s, die via het ARN-beheerplan (Auto Recycling Nederland) voor recycling zijn ingezameld en nog voor stationaire toepassingen in aanmerking komen, worden deels naar EcarAccu gebracht. Hier krijgen deze batterijen een tweede leven in een boot of in een energieopslagsysteem. Sinds kort verhuurt het bedrijf ook een aanhanger vol second life batterijen aan kleine bedrijven.

De meeste Nederlandse aandrijfaccu's uit elektrische auto's worden afgedankt als hun opslagcapaciteit onder de 65 procent komt. Veel van die accu's gaan naar EcarAccu. In het batterijreparatiecentrum van het bedrijf worden alle herbruikbare componenten handmatig uit de batterij gehaald. "Op dit moment hergebruiken we 98 procent van het accugewicht, maar we willen naar 100 procent", vertelt Managing Director Jasper Baltus. Het bedrijf uit het Noord-Hollandse Zwaag heeft zich vanaf het begin gespecialiseerd in het hergebruiken van hybride- en EV-batterijen voor stationaire toepassingen. Dankzij deze ervaring kunnen ze batterijen op een professionele en veilige manier verwerken. Zo geven ze op innovatieve wijze accu's een nieuw leven. "Hiermee zetten we de eerste stappen om betaalbare energieopslagoplossingen te creëren."

Elektrochemische cellen krijgen nieuwe toepassing

Via ARN ontvangt het bedrijf wekelijks diverse accupakketten afkomstig uit elektrische auto's. Deze pakketten worden gedemonteerd en gereviseerd; alle bruikbare onderdelen worden eruit gehaald en krijgen een nieuwe toepassing in onder meer boten of energieopslagsystemen. Alles wat naar een recyclingbedrijf moet, wordt gescheiden en afgevoerd. "We accepteren allerlei soorten accu's. Alleen met accupakketten die door brand- of waterschade ernstig beschadigd zijn, kunnen we niets. Staal, plastic en andere metalen transporteren we naar de juiste recyclers. Wat overblijft, zijn onder meer de elektrochemische cellen van de batterij. Deze testen we. Wat nog een opslagcapaciteit tussen de 100 en 65 procent heeft, bieden we aan producenten aan die onze cellen kunnen gebruiken in nieuwe stationaire applicaties." Deze elektrochemische cellen vormen de basis voor een nieuw product en kunnen worden gebruikt voor energieopslag met een nieuw batterij managementsysteem. "De batterijen worden gebruikt in vaartuigen en voor de opslag van zonne-energie, maar ook om bijvoorbeeld pieken in het net mee op te vangen."

Second life batterijen voor het MKB



Het idee voor een aanhanger vol second life batterijen werd in 2017 geboren. "Helaas was de markt er toen nog niet klaar voor." Nu de vraag naar duurzame oplossingen groter wordt wél. Daardoor is het project in een stroomversnelling gekomen. "Wij hebben ervaring, een enorme voorraad batterijen en de juiste contacten om daar iets moois mee te doen. Daarbij zien we de noodzaak om te verduurzamen." Het initiatief past dan ook goed in een circulaire economie. Baltus geeft aan dat ze bewust voor een nichemarkt hebben gekozen. "Er zijn al veel spelers op de markt voor duurzame stroomvoorziening voor thuis. Wij focussen ons daarom bewust op de kleinschalige, zakelijke markt. Eigenlijk iedereen die nu voor zijn/haar bedrijf een aggregaat gebruikt en op zoek is naar een emissie-loos alternatief kan in potentie straks met onze EcarPower uit de voeten. Onze doelgroep is breed: van een visboer tot een koffie to go-bar, maar ook iedereen die straks weer op festivals, evenementen of filmsets stroom nodig heeft. Al worden we ook echt verrast. Zo werd ik onlangs gebeld door een begrafenisonderneming die op zoek was naar een duurzame stroomvoorziening om graven schoon te kunnen spuiten en door een partij die onze aanhanger wil gebruiken om de eikenprocessierups mee te verwijderen."

Voldoende stroom om een dag koffie te zetten

De EcarPower kan opgeladen worden met behulp van een stekker in een stopcontact, maar ook aan een laadpaal voor elektrische auto's. Net als bij een elektrische laadpaal kan de stekker als hij aan het opladen is niet verwijderd worden door derden. Aan de buitenkant van de aanhanger bevindt zich een display waarop je kunt zien hoe vol de batterijen zijn. "Als er vraag naar is, plaatsen we ook nog zonnepanelen op het dak." Op dit moment bevat de aanhanger één batterij afkomstig uit een elektrische auto. "Hiermee kan een koffie to go-tentje zonder opladen zo'n acht uur vooruit."

Maatwerk voor klein-zakelijke markt

Baltus benadrukt nogmaals dat de EcarPower maatwerk is voor de klein zakelijke markt. "De aanhanger is flexibel; we kunnen ‘m aan alle situaties aanpassen. Er is genoeg ruimte om - als de capaciteit daarom vraagt - er meer batterijen en omvormers in te plaatsen. Het mooiste scenario zou zijn als batterijen uit elektrische auto's na reparatie weer terug een auto ingaan, maar aangezien ze vaak moeilijk te repareren zijn of bepaalde componenten bijvoorbeeld niet op voorraad zijn, is deze toepassing vaak niet mogelijk. Een tweede leven in een initiatief als EcarPower is dan second best. Eigenlijk moet je het zien als een legobouwwerk. We halen alle blokjes uit elkaar en maken met een aantal legoblokken iets nieuws." Baltus hoopt, als de coronamaatregelen op niet al te lange termijn versoepelen, aan het eind van het jaar zo'n tien aanhangers voor de verhuur te hebben.

Bruikbaarheid verschilt per merk en type

Niet alle accupakketten lenen zich even goed voor hergebruik. "Of een accu bruikbaar is, verschilt niet alleen per merk, maar ook per type. Zo lenen de accupakketten van het ene automodel zich beter dan een ander model van hetzelfde automerk. Dat geldt voor vrijwel ieder merk. Of een accu goed herbruikbaar is, hangt met name af van de elektrochemische cellen waaruit een batterij is opgebouwd en de verbindingen tussen de cellen. Als we die makkelijk kunnen demonteren en omdraaien om te rangschikken, kunnen we ze - mits ze nog voldoende opslagcapaciteit hebben - een tweede leven geven. Als ze aan elkaar gelast zijn, dan is het een stuk lastiger. Ook wat oudere batterijen die al eens gerepareerd zijn, zijn minder aantrekkelijk voor ons. In principe is elke batterij herbruikbaar, maar de toepassing is soms beperkter."

Modulaire accu

Baltus geeft aan dat batterijen voor elektrische auto's steeds beter te repareren zijn. "Als fabrikanten de accu's modulair gaan maken, zijn ze straks in kleine modules uit elkaar te halen. Is een module kapot, dan kan die in de garage worden vervangen zonder de hele accu af te danken. Maar zolang de batterij niet gerepareerd kan worden voor de huidige automotive toepassing zorgen wij dat hij een nieuwe toepassing krijgt. Of het nu een opslagsysteem voor overtollige zonne- en windenergie is of in de EcarPower."

Bron: Greenlight