Elon Musk beloont 's werelds beste CO2-afvangers met 100 miljoen dollar

Elon Musk daagt ontwerpers wereldwijd uit om met robuuste CO2-afvangsysteem te komen. Hij heeft een vier jaar durende prijsvraag uitgeschreven met een prijzenpot van 100 miljoen dollar.

De XPrize Carbon Removal-wedstrijd is gericht op het bestrijden van klimaatverandering en het opnieuw in evenwicht brengen van de koolstofcyclus van de aarde.

De wedstrijd zal vier jaar lopen en nodigt innovators en teams van overal ter wereld uit om oplossingen te creëren en te demonstreren die kooldioxide rechtstreeks uit de atmosfeer of oceanen kunnen halen. De winnaar is opschaalbaar naar gigaton-niveaus en houdt de CO 2 permanent op een milieuvriendelijke manier vast.

Oplossingen zullen wetenschappelijk worden geëvalueerd op basis van meerdere criteria, zoals hoeveelheid verwijderd CO 2 , levenscyclusanalyse van het verwijderingsproces, energie-efficiëntie, landvoetafdruk en opslagcapaciteit.

Boom?



Elke koolstofnegatieve oplossing komt in aanmerking: op de natuur gebaseerde, directe luchtopvang, oceanen, mineralisatie of iets anders dat CO 2 permanent vastlegt. Onder Musks Twitter-oproep voor de wedstrijd, werd al aangeraden om een boom in te zenden, immers 'de beste CO 2 -afvanger ooit'. Aangezien je pas voor de winst in aanmerking komt als je 1 ton per dag kunt afvangen, mag dat dan echter wel een flink bos zijn.

De prijzenpot wordt als volgt verdeeld:

Na 18 maanden kiest de jury 15 topteams die elk 1 miljoen dollar krijgen om hun voorstel uit te werken. Ook worden dan vijfentwintig studentenbeurzen van 200.000 dollar verdeeld onder de deelnemende studententeams. De resterende 80 miljoen dollar gaat naar de hoofdprijswinnaar (50 miljoen), de nummer 2 (20 miljoen) en de nummer 3 (10 miljoen).