Biologisch afbreekbaar display pakt het probleem van elektronisch afval aan

Elektronisch afval is een groeiend probleem dat moet worden aangepakt. Onderzoekers van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Duitsland, creëerden een biologisch afbreekbare display dat een grote stap in de goede richting is.

Het is de eerste keer dat het is gelukt om een bruikbaar biologisch afbreekbare display te produceren. Het nieuwe product resulteert in nul elektronisch afval aan het einde van zijn levenscyclus vanwege zijn eigenschappen voor recycling en hergebruik.

De technologie is gepubliceerd in Journal of Materials Chemistry.

Het beeldscherm werkt met het elektrochrome effect van het organische basismateriaal. Als er spanning op staat, verandert de lichtabsorptie en verandert het materiaal van kleur. Elektrochemische displays hebben een laag energieverbruik en een eenvoudige componentenarchitectuur.

De nieuwe displays worden op maat, goedkoop en materiaalarm geproduceerd met inkjetprinten. Dit is het meest geschikt voor een hoge doorvoer.

De componenten van het nieuwe materiaal zijn natuurlijk en biocompatibel. De verzegeling gebeurt met gelatine, waardoor de display klevend en flexibel is, zodat deze direct op de huid gedragen kan worden. Door digitaal printen kunnen de displays zonder dure aanpassingen aan een persoon of complexe vorm worden aangepast.

In de medische industrie zou het display kunnen worden gebruikt voor medische diagnostiek. Sensoren kunnen worden gebruikt om de voedselkwaliteit te bewaken in gebieden waar hergebruik van sensoren niet is toegestaan.