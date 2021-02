NL Leert Door stelt 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor technische opleiders

Het NL Leert Door programma stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor scholing via samenwerkingsverbanden. Hiervan gaat tenminste 4 miljoen naar diverse opleiders in de techniek.

De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor deelnemers die een band met de Nederlandse arbeidsmarkt hebben, om de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer vinden van werk te vergroten. Iedereen die zich wil scholen, kan zich vanaf heden inschrijven voor diverse trainingen.

TechniekOpleiding.nl biedt een overzicht van technische trainingen die gratis te volgen zijn via het NL leert door subsidieprogramma. Tevens kunnen geïnteresseerden zich op dit platform aanmelden. TechniekOpleiding.nl is bedoeld als one-stop-shop voor technici, bedrijven, intermediairs, starters en zij-instromers. Het platform biedt ondersteuning bij opleidings- en ontwikkelvraagstukken in de techniek. Het is een initiatief van ROVC trainingen en opleidingen.

Directeur John Huizing: "Met deze subsidie kunnen 4000 technici worden opgeleid in het eerste halfjaar van 2021. Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt. Door de coronacrisis liggen bepaalde sectoren nog steeds stil, waardoor er sprake is van stijgende werkloosheid. Met behulp van deze subsidie leiden we mensen in en voor de technische arbeidsmarkt op. Opleiden helpt enerzijds mensen die bijvoorbeeld door de coronacrisis in een lastig arbeidsparket zitten om weer aan het werk te kunnen of mensen die een carrièreswitch naar de techniek willen maken. Anderzijds dringt dit het tekort aan technici terug. We zetten er op in om in de tweede helft van het jaar opnieuw duizenden technici te helpen om zich op te leiden met behulp van de NL Leert Door 2-subsidie."