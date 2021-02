Zwolse studenten onderzoeken nut robothond Spot voor de maak

Studenten en bedrijven uit Regio Zwolle gaan in innovatiecentrum Perron038 onderzoeken wat robothond Spot kan betekenen voor de Nederlandse maakindustrie.

Spot werkt samen met de mens en kan taken uitvoeren die voor mensen gevaarlijk zijn. "Spot loopt op vier poten en kijkt en voelt met camera's en sensoren. Hij kan dus zelf op pad en bijvoorbeeld signaleren waar het vochtig is of juist niet, machines bevoorraden en controleren of de juiste materialen op de juiste plek worden gebruikt", zegt ondernemer Arend van der Sluis van de in Kampen gevestigde hightech machinebouwer Tembo. "En hij kan op allerlei soorten terrein uit de voeten. Hij kan zelfs traplopen."

De kansen die Spot biedt voor de industrie, is voor Tembo reden om hem voor 75.000 euro (inclusief invoerrechten) vanuit Amerika naar Nederland te halen. Zijn thuis vindt de robothond bij innovatiecentrum Perron038 in Zwolle. "Hij verblijft daar omdat we samen met studenten en andere bedrijven willen onderzoeken wat dit type robot in de nabije toekomst betekent voor de maakindustrie."

Robot als collega

Robots worden volgens Van der Sluis onze nieuwe collega's. "Een robot als Spot kan door een machine lopen en plekken bereiken waar technici niet zomaar bij kunnen. Daardoor hebben werknemers de handen vrij en kunnen zij het productieproces controleren en de kwaliteit waarborgen. Een ander voordeel is dat werk dat nu in lagelonenlanden wordt gedaan, terug naar Nederland kan komen. Sowieso is het slim om meer in Nederland te maken, want tijdens de coronacrisis is gebleken dat het westen te afhankelijk is van bevoorrading uit landen als China. Bovendien, waarom producten van de andere kant van de wereld naar Nederland verschepen, als we het voor dezelfde prijs ook hier kunnen maken? Lokaal produceren is beter voor het milieu."

Zelfstandig accu vervangen

Om Spot te leren kennen en zijn mogelijkheden te onderzoeken, zoeken de studenten nu een manier om de robothond zelfstandig zijn accu te laten vervangen. "Daar komt waarschijnlijk een andere robot aan te pas, die de bijna lege accu uit Spot haalt en vervangt door een volle. Zo is Spot bijna continu inzetbaar, zonder dat werknemers er omkijken naar hebben. Maar belangrijker nog, zo leren we wat we allemaal met dit soort robotica kunnen", meent Van der Sluis.

Perron038

Perron038 is het innovatiecentrum voor de maakindustrie in Regio Zwolle. Hier werken technici van bedrijven en techniekstudenten van onder meer Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente en Fraunhofer-Instituut aan de toekomst van de hightech maakindustrie. Tembo is samen met AWL-Techniek, Tolsma Grisnich en Wadinko initiatiefnemer van Perron038.