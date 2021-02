Top 5 Robot Trends 2021

Het aantal jaarlijkse installaties van industriële robots is tussen 2010 en 2019 verdrievoudigd. Aan het einde van dat jaar telden fabrieken wereldwijd 381 duizend eenheden. De International Federation of Robotics (IFR) heeft de top 5 in beeld gebracht van trends op dit gebied.

1. Robots leren nieuwe trucs

Kunstmatige intelligentiesoftware in combinatie met vision en andere detectiesystemen, stelt robots in staat moeilijke taken uit te voeren. Een van die taken is bin picking, dat in het verleden alleen voor een mensenhand haalbaar was. Nieuwe generaties robots zijn eenvoudiger te installeren en te programmeren en ze zijn koppelbaar. Vooruitgang in communicatieprotocollen integreren robots naadloos in automatisering en Industrie 4.0-strategieën.

2. Robots werken in slimme fabrieken

De auto-industrie was een pionier op het gebied van slimme fabrieksoplossingen met behulp van industriële robots in assemblagelijnen die al meer dan 100 jaar de traditionele autoproductie domineren. De toekomst ligt in de genetwerkte interactie van robots en autonoom geleide voertuigen - of liever autonome mobiele robots (AMR's). Uitgerust met de nieuwste navigatietechnologie, zijn deze mobiele robots veel flexibeler in vergelijking met traditionele productielijnen. Carrosserieën worden vervoerd op zelfrijdende transportsystemen. Ze kunnen worden losgekoppeld van de lopende bandstroom en doorgestuurd naar assemblagestations waar individueel uitgeruste varianten kunnen worden geassembleerd. Wanneer modellen volledig worden gewijzigd, is het alleen nodig om de robots en AMR's te herprogrammeren in plaats van de hele productielijn te demonteren. Nu de integratie van werkstations voor samenwerking tussen mens en robot een impuls krijgt, melden robotleveranciers dat robots hand in hand werken met mensen zonder hekwerk.

3. Robots betreden nieuwe markten

De doorbraken in connectiviteit dragen bij aan een grotere acceptatie van robots in productiesectoren die pas onlangs zijn overgestapt op automatisering, zoals voedsel en dranken, textiel, houtproducten en kunststoffen. Voortdurende digitale transformatie zal leiden tot volledig nieuwe bedrijfsmodellen, omdat producenten gemakkelijker dan ooit kunnen diversifiëren. In de slimme fabriek worden verschillende producten vervolgens door dezelfde apparatuur geassembleerd - de traditionele productielijn bestaat niet meer.

4. Robots verkleinen de ecologische voetafdruk

Investeringen in moderne robottechnologie zullen volgens IFR ook gedreven worden door de behoefte aan een kleinere ecologische voetafdruk. 'Moderne robots zijn energiezuinig, waardoor het energieverbruik van de productie direct wordt verminderd. Door een hogere precisie produceren ze ook minder afkeuringen en ondermaatse goederen, wat een positieve invloed heeft op de verhouding tussen input en output van hulpbronnen. Bovendien helpen robots bij de kostenefficiënte productie van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals fotovoltaïsche cellen of waterstofbrandstofcellen.'

5. Robots helpen de toeleveringsketens te beveiligen

Tot slot meent IFR dat robots ook kunnen helpen bij re-shoring - en daarmee met het veilig stellen van onze productieprocessen, bijvoorbeeld in tijden van een pandemie. 'De pandemische situatie heeft de zwakte van geglobaliseerde toeleveringsketens zichtbaar gemaakt. Fabrikanten hebben de mogelijkheid om het aanbod te heroverwegen met een heel andere kijk. Wanneer de productiviteit door automatisering wordt genivelleerd, hebben fabrikanten meer flexibiliteit gekregen die misschien niet beschikbaar was in hoge-lonenlanden zoals het grootste deel van de Europese Unie, Noord-Amerika, Japan of de Republiek Korea. Robotautomatisering biedt productiviteit, flexibiliteit en veiligheid'.