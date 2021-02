Commissie wil chipfabriek in EU om afhankelijkheid van Azië te verkleinen

Meer over

Afbeelding: Bloomberg Data. Opmerking: de cijfers van Samsing gaan alleen over hun halfgeleiderdivisie

De Europese Unie overweegt de bouw van een geavanceerde halfgeleiderfabriek in Europa om niet meer afhankelijk te zijn van de VS en Azië voor technologie in het hart van enkele van haar belangrijkste industrieën. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Bloomberg: 'Volgens ingewijden denkt de EU hierbij aan halfgeleiders kleiner dan 10 nanometer, en uiteindelijk tot 2 nanometer . Het doel is om de afhankelijkheid te beperken van landen als Taiwan voor chips voor draadloze 5G-systemen, auto's, high-performance computing.'

Taiwan Semiconductor Manufacturing en Samsung Electronics uit Zuid-Korea, de twee bedrijven die de meest innovatieve processors in de sector maken, zouden bij het EU-project kunnen worden betrokken. Maar er is nog niets besloten, zei een ambtenaar van het Franse ministerie van Financiën.

De plannen komen op een moment dat autofabrikanten worstelen met halfgeleidertekorten. Europa's grootste autofabrikant, Volkswagen, kan momenteel tienduizenden auto's niet produceren en Daimler heeft gezegd dat het er alles aan doet om de effecten van het knelpunt in de bevoorrading in de hele sector tot een minimum te beperken. Hoewel het probleem van korte duur kan blijken te zijn, heeft het wel duidelijk gemaakt dat Europa afhankelijk is van het betrekken van sleuteltechnologie uit het buitenland.

Europese pogingen om de productie op te voeren kunnen bestaan uit het herontwikkelen van een bestaande productielocatie of het bouwen van een nieuwe, zeiden de betrokkenen, die eraan toevoegden dat er nog geen definitieve beslissing is genomen en het tijdschema van het project nog moet worden bepaald.

"Als het gaat om locatieselectie, moeten we rekening houden met veel factoren, waaronder de behoeften van klanten. TSMC sluit geen enkele mogelijkheid uit, maar er is op dit moment geen concreet plan", zegt Samsung-woordvoerster Nina Kao in een e-mail toen hem werd gevraagd naar samenwerking met Europa.

Ooit was Europa een knooppunt van halfgeleiderfabrieken, maar het heeft de productie de afgelopen 20 jaar drastisch teruggeschroefd, waarbij ontwerpers van auto-chips, waaronder NXP Semiconductors NV en Infineon Technologies AG, er de voorkeur aan gaven om een groot deel van de productie uit te besteden aan giganten als TSMC en andere gieterijen. Toen autofabrikanten eind 2020 bestellingen wilden verhogen, hadden ze moeite om capaciteit veilig te stellen, nadat de vraag al was toegewezen aan andere industrieën, zoals smartphones.

De EU schetste vorig jaar een doel om ten minste een vijfde van 's werelds chips en microprocessors naar waarde te produceren, zonder details te geven over hoe dit zou worden bereikt. "Zonder een autonome Europese capaciteit op het gebied van micro-elektronica, zal er geen Europese digitale soevereiniteit zijn", zei Breton in een toespraak, eraan toevoegend dat Europa momenteel goed is voor minder dan 10% van de wereldwijde productie van processoren en andere micro-elektronica.