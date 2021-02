Mikrocentrum kiest Brabanthallen voor veilige vakbeurzen in 2021

Mikrocentrum wil in 2021 weer vakbeurzen organiseren. Om de veiligheid te waarborgen, is substantieel meer oppervlakte nodig dan voorheen. DAarom verhuizen Food Technology, de Kunststoffenbeurs, Materials+Eurofinish+Surface, de Precisiebeurs en Vision, Robotics & Motion naar de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. RapidPro vindt plaats op de Brainport Industries Campus te Eindhoven.

Algemeen Directeur Mikrocentrum Geert Hellings: "De verwachting is dat het coronavirus in heel 2021 nog steeds een groot effect zal hebben op de samenleving. De vooruitzichten rondom het vaccin zijn echter positief en de eerste testen met coronaproof evenementen vanuit het Fieldlab Evenementen worden in februari gestart. Dat geeft hoop. We merken vanuit het contact met onze relaties en de markt dat de behoefte om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten sterk is. Als beursorganisator staan we voor het faciliteren van ontmoetingen en ook in 2021 willen we de industrie hierin blijven ondersteunen. Ondanks de positieve vooruitzichten zijn er ook nog onzekerheden. Het bieden van een veilige omgeving staat voor ons voorop en daarvoor is extra ruimte essentieel."

Mikrocentrum is ervan overtuigd dat het veilig organiseren van vakbeurzen goed mogelijk is in de Brabanthallen en de Brainport Industries Campus. Groen licht vanuit de overheid voor het organiseren van evenementen en draagvlak voor doorgang onder de bij de vakbeurzen betrokken partijen en personen zijn de belangrijkste andere voorwaarden.

De organisatie benadrukt dat de vakbeurzen alleen door zullen gaan als deze veilig kunnen worden georganiseerd. Hellings: "Er worden hoge eisen gesteld en verregaande maatregelen doorgevoerd waarbij ieder detail wordt uitgewerkt: vanaf het moment dat iemand de locatie binnenstapt tot aan het moment dat die persoon de locatie verlaat. Denk hierbij onder andere aan: extra brede gangpaden, tijdslots voor bezoekers, gezondheidschecks bij de ingang, ruim voldoende beschikbaarheid van desinfectie- en beschermingsmiddelen en monitoring van de luchtkwaliteit."

Behoud van identiteit en sfeer

Mikrocentrum streeft ernaar om de sfeer en identiteit van de beurzen zoveel mogelijk te behouden. Om het netwerken veilig te faciliteren, heeft Mikrocentrum naast meerdere cateringpunten en ontmoetingsplekken, speciale, semi-besloten VIP-ruimtes ingericht. Hier krijgen exposanten extra gelegenheid om hun gasten te ontvangen, terwijl de eigen stand door een collega bemenst kan blijven.

Data