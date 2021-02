Esa zoekt nieuwe astronauten

Voor het eerst in 11 jaar tijd is de Europese ruimtevaartorganisatie (Esa) op zoek naar nieuwe astronauten. De rekruten zullen aan de zijde van bestaande astronauten, nu Europa een nieuw tijdperk van ruimteverkenning ingaat. Solliciteren kan vanaf 31 maart 2021. Vrouwen zijn extra welkom.

Jan Wörner, directeur-generaal van Esa: "Dankzij een krachtig mandaat van de Esa-lidstaten tijdens onze laatste ministerraad in 2019 neemt Europa zijn plaats in het hart van de ruimteverkenning in. Als we verder willen gaan dan ooit tevoren, moeten we breder kijken dan ooit tevoren. Deze aanwervingsprocedure is hierin de eerste stap en ik kijk ernaar uit om de ruimteorganisatie de komende jaren samen met onze internationale partners te zien ontwikkelen op alle gebieden van ruimteverkenning en innovatie."

Para-astronauten welkom



"Wij willen alle leden van onze samenleving vertegenwoordigen," zegt directeur Human and Robotic Exploration David Parker. "Diversiteit bij Esa mag niet alleen gaan over afkomst, leeftijd, achtergrond of het geslacht van onze astronauten, maar misschien ook over lichamelijke beperkingen. We willen deze droom verwezenlijken en daarom lanceer ik samen met de astronautenwerving het Parastronaut Feasibility Project - een innovatie waar de wereld klaar voor is."



De vacature loopt van 31 maart tot 28 mei 2021. Alleen aanmeldingen die zijn ingediend via de Esa Career website binnen deze acht weken worden in overweging genomen. Daarna begint het selectieproces dat uit zes fasen bestaat en naar verwachting in oktober 2022 afgerond zal zijn.