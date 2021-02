CO₂ uit de atmosfeer opvangen met duurzame elektriciteit

Er wordt hard gewerkt aan methodes om CO2 af te vangen uit de atmosfeer, om op die manier klimaatverandering tegen te gaan. Naast bestaande methodes met giftige oplosmiddelen, zijn er nu elektrochemische technieken in opkomst die kunnen werken met duurzame elektriciteit.

De Delftse onderzoeksgroep van David Vermaas analyseerde samen met Wetsus en Caltech deze verschillende duurzame methodes om CO 2 af te vangen en vergeleek ze voor het eerst met elkaar. Daarnaast beschreven de onderzoekers ook welke methodes de meeste potentie hebben om grootschalige CO 2- afvang mogelijk te maken.

Hun paper verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Energy & Environmental Science.

Het klinkt als een ideale oplossing om klimaatverandering tegen te gaan, maar makkelijk is het afvangen van CO 2 niet. Er zijn verschillende omstandigheden waarin de CO 2 afgevangen kan worden. Het kan direct bij een grote bron van CO 2 , maar het is ook belangrijk om decentraal uitgestoten CO 2 af te vangen. Vermaas: "Uiteindelijk hebben elektriciteitscentrales en de industrie maar een bepaald aandeel in de uitstoot. Decentrale bronnen, zoals auto's, landbouwbedrijven, verwarmingen en ook vliegtuigen zorgen bij elkaar voor 40 procent van de CO 2 uitstoot in de lucht."

Elektrochemische routes

Voor beide situaties zijn methodes ontwikkeld, maar met name voor de afvang uit decentrale bronnen zijn weinig energiezuinige en schone methodes beschikbaar. Een mogelijke oplossing daarvoor zijn de zogeheten elektrochemische routes, waarbij de pH van een oplossing kan worden aangepast en de CO 2 kan worden geconcentreerd. Van deze technieken is in laboratoria bewezen zijn dat ze effectief zijn en werken op basis van elektriciteit in plaats van warmte. Hierbij wordt het CO 2 omgezet in (bi)carbonaat, en vervolgens geconcentreerd tot puur CO 2 of kalksteen.

De onderzoeksgroep van Vermaas heeft de elektrochemische methodes nu voor het eerst met elkaar vergeleken en gekeken naar de haalbaarheid ervan. Daarbij kwam naar voren dat bij alle methodes de benodigde energie een drempel is. Vermaas: "In theorie is er niet veel energie nodig om CO 2 om te zetten in een andere (bi)carbonaat vorm, maar op dit moment zijn de huidige methodes nog niet efficiënt genoeg. Er wordt gemiddeld 50 keer meer energie gebruikt dan bij een theoretische omzetting nodig is." Het blijkt vooral lastig om het CO 2 , door de relatief lage concentratie in de atmosfeer, als grondstof voor de omzettingsreactie te gebruiken.

Oceaan als buffer

Naar aanleiding van de analyse geven Vermaas en zijn collega's richting aan toekomstig onderzoek. Een optie waar veel potentie in zit, is het afvangen van CO 2 uit de oceaan. Vermaas: "Het is dé manier om het CO 2 uit decentrale bronnen af te vangen, aangezien de oceaan als een grote buffer fungeert en jaarlijks een grote hoeveelheid CO 2 uit de lucht opneemt." Door de bestaande ontzoutinginstallaties aan te passen, zouden die in de toekomst naast zout ook CO 2 uit het water kunnen halen. Dit concept op basis van zuren en basen is de afgelopen haalbaarder en energiezuiniger geworden door beter geleidende membranen en verbeterde elektrochemische cel-ontwerpen. Als extra winst voorkomt de techniek kalkaanslag in de ontzoutingsinstallaties.