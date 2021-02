Toch geen Majorana's?

Leo Kouwenhoven met zijn team in het lab in 2012. (foto: Sam Rentmeester)

Bijna drie jaar geleden ging de vlag uit omdat het bestaan van majorana's vrijwel zeker was bewezen. Nu is die vlag weer gestreken. Het internationale onderzoeksteam van onder meer TU Eindhoven en QuTech (TU Delft) twijfelt aan de eigen metingen.

In 2007 kreeg de Delftse natuurkundige Leo Kouwenhoven de Spinozapremie voor zijn doorbraken op het gebied van kwantumtransport in halfgeleidermaterialen; in 2012 meldde zijn team dat het er als eerste in was geslaagd een Majorana-deeltje te detecteren; in 2018 ging bovengenoemde vlag uit toen de metingen werden bevestigd; en later dat jaar startte Microsoft een Delfts lab waar het zijn investeringen in kwantumonderzoek ging verdubbelen. Samen met QTech, waar Kouwenhoven inmiddels werkte. Koning Willem Alexander reisde zelfs af om dit lab te openen. En nu blijken de meetresultaten niet te kloppen.

De onderzoekers hebben dit zelf gemeld op natuurkunde-site Arxiv. Het signaal dat volgens Kouwenhovens team indertijd wees op de aanwezigheid van majorana's, kan bij nader inzien net zo goed een andere oorsprong hebben, aldus de wetenschappers nu. Het kan een soort 'nep-majorana' zijn geweest, of zelfs gewoon meetruis.

In 1937 voorspelde Ettore Majorana een nieuw fundamenteel deeltje, dat later naar hem is vernoemd: het Majorana-deeltje. Dit deeltje heeft de eigenschap dat het zijn eigen antideeltje is. Dat is bijzonder, want meestal heeft een antideeltje juist een tegengestelde eigenschap, zoals een andere lading.

Het majoranadeeltje werd in Delft gezien als één van de belangrijke mogelijke ingangen naar een kwantumcomputer. Er zijn echter ook andere wegen die naar qubits leiden en ook die worden in Delft onderzocht.