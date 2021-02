Platform SubsidyCloud matcht mkb-bedrijven met duizenden subsidies

Door mkb-ondernemers via een algoritme te matchen met duizenden regionale, nationale en Europese subsidies wil het vernieuwde platform SubsidyCloud bedrijven sneller en makkelijker aan subsidie helpen.

Het zoeken naar geschikte subsidieprogramma's is voor mkb-ondernemers een complex proces. Daardoor blijft veel subsidiegeld onbenut, terwijl 80% van alle bedrijven in Nederland daarvoor in aanmerking komt.

Het vernieuwde platform wordt over enkele weken gelanceerd.

SubsidyCloud is een subsidiemanagementplatform dat Nederlandse bedrijven, subsidieadviseurs en subsidieverstrekkers als een soort marketplace aan elkaar verbindt. Als bedrijven hun profiel of project hebben aangemaakt, zoekt een algoritme in een database met ruim 3000 subsidies en 200 aangesloten subsidieverstrekkers naar relevante subsidies en subsidie- en sectorspecialisten in Nederland en de EU. Zo maken de bedrijven meer kans om gesubsidieerd te worden.

Landschap in kaart

Het doel van SubsidyCloud is om overheden inzicht te geven in het gebruik van subsidies en de effectiviteit van de besteedde gelden. Het wil hen één centraal platform bieden om subsidies op aan te bieden volgens gedeelde protocollen en beveiligingen. Sinds de jaren 80 is er een wildgroei aan subsidies en subsidieverstrekkers ontstaan en hebben overheden nauwelijks zicht op het resultaat van de verleende steun. Ook besteden ze onnodig veel belastinggeld aan de uitvoering van dit soort programma's. Ieder subsidieloket werkt met eigen (digitale) loketten en spelregels.

Keer op keer wordt duidelijk dat met name mkb-bedrijven subsidiemogelijkheden lastig weten te vinden. In augustus 2020 meldde datasciencebedrijf Analysespotter bijvoorbeeld dat uit cijfers blijkt dat vrijwel iedere kennisinstelling een innovatiesubsidie ontvangt, terwijl slechts 1 op de 1270 mkb-bedrijven die krijgt. SubsidyCloud is de eerste stap naar transparantie. Nu zoeken veel mkb-ondernemers vergeefs naar het geschikte subsidieprogramma en moeten ze veel handmatige acties verrichten. Voor hen is het vaak onduidelijk of een financiering of subsidie geschikt is en of ze er voor in aanmerking komen.

Binnen SubsidyCloud ligt de focus op automatisering op basis van historische data, dynamische vragenlijsten en koppelingen met openbare publieke informatie. Zo kan het platform een match maken tussen de mkb-ondernemers, de subsidieverstrekker en indien gewenst een subsidie-intermediair. Ze hoeven niet zelf verschillende overheidswebsites af te gaan om te weten voor welke subsidies ze in aanmerking komen. De vernieuwde versie beschikt over een intelligentere matchingtechnologie, biedt verbeterde functionaliteiten aan bedrijven en subsidieadviseurs en een nieuw design moet zorgen voor een goede gebruikerservaring.