Eerste Air Hub voor VTol vliegende taxi's en bezorgdrones opent nog dit jaar in Coventry

Air-One van Urban Air Port is als winnend project uit de bus gekomen in de Britse Future Flight Challenge. Het project is een schets van een toekomstige (lucht)haven waar meerdere vormen van elektrische en stedelijke mobiliteit kunnen samenkomen en elkaar kunnen aanvullen. De eerste Air-One-site opent naar verwachting lin november dit jaar in Coventry, Groot-Brittannië.

Air-One is een hub voor elektrische luchtvaartuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen om personen en goederen van en naar binnensteden te transporteren. De (lucht)haven is ook toegankelijk voor elektrische voertuigen, zodat het een centrale hub wordt waar duurzame publieke mobiliteit samenkomt. De bijzondere hub staat in het teken van toekomstige volledig autonome en innovatieve, emissievrije luchtvaart.

Centrale hubs voor elektrische luchtvaart en vervoer over de weg in steden worden door meer organisaties en instanties als kansrijk gezien. Nasa voorspelt bijvoorbeeld dat elektrische transport- en taxidrones in steden zeer populair worden om de congestie het hoofd te kunnen bieden. Alleen al in de Verenigde Staten zou het gaan om een markt die goed is voor 500 miljard dollar. De Urban Air Mobility Division van Hyundai Motor Group heeft Urban Air Port gekozen als zijn primaire infrastructuurpartner om deze nieuwe sector wereldwijd uit te bouwen.

Fondsen



Voor de realisatie van de eerste Urban Air Port Air-One in Coventry, Groot-Brittannië, eind dit jaar is nu een bedrag van 1,2 miljoen Britse pond beschikbaar gesteld door Future Flight Challenge. Het is de prijs die de winnaar van deze wedstrijd krijgt. Het project kan verder rekenen op een bijdrage van 125 miljoen pond van het Britse Industrial Strategy Challenge Fund en er wordt nog 175 miljoen pond verwacht vanuit de industrie.

2028 op de markt

Hyundai is samen met het bedrijf Urban Air Port, de Britse overheid en de Coventry City Council partner in het ambitieuze project, gericht op de inzet van elektrische Vertical Take-Off and Landing (eVTol) luchtvaartuigen. De betrokkenheid van Hyundai bij het project sluit aan bij de plannen die het merk al heeft met elektrische luchtvaartmobiliteit. Op de International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas begin 2020 onthulde Hyundai de elektrische S-A1: een kruising tussen een helikopter en een auto die geen start- of landingsbaan nodig heeft om op te stijgen of te landen. De S-A1 stijgt en landt verticaal.

De S-A1 haalt kruissnelheden tot 290 km/u, op een hoogte van 300 tot 600 meter, en kan vluchten maken van maximaal 100 kilometer ver. De batterijen zijn binnen vijf tot zeven minuten volledig op te laden. De diverse rotors en propellers van de S-A1 worden elektrisch aangedreven en produceren veel minder geluid dan een helikopter met een grote rotor en een verbrandingsmotor. Er is plaats voor vier passagiers en een piloot. In- en uitstappen doen reizigers op zogenoemde hubs, zoals dus de beoogde Urban Air Port® Air-One®. Daar kunnen ze de reis naar hun eindbestemming vervolgen in Purpose Built Vehicles (PBV's): autonoom rijdende taxi's. De in Las Vegas getoonde S-A1 van Hyundai zal verder worden ontwikkeld. Hyundai geeft aan in 2028 een dergelijk elektrisch luchtvaartuig in de markt te kunnen zetten.