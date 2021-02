Onder de naam Het Geheim van Brainport starten projectmanagement bureau Holland Innovative, designbureau VanderPolloffice en Social Machines een serie innovatieve workshops, cursussen en Masterclasses rond de thema’s Social Entrepreneurship en Challenge Based Learning. Doel is het verankeren van de succesvolle Brainport aanpak in uw organisatie, waarbij technologie, design denken en leren in de praktijk bij elkaar worden gebracht.

De Brainport regio is in korte tijd uitgegroeid tot een succesvol economische kerngebied en koploper in de multidisciplinaire ontwikkeling en productie van high-tech apparatuur. De vele multinationals in de regio werken samen in in multidisciplinaire teams, waarbij de gehele toeleveringsketen wordt betrokken.

Het succes en geheim van Brainport berust volgens hen op drie pijlers:

Ten eerste behoort de regio tot de wereldtop in Systems Engineering, een methode van technologische innovatie waarbij de virtuele wereld van modellen en systemen wordt verenigd met de praktische wereld van stakeholders en eindgebruikers om een product zo snel en efficiënt mogelijk te ontwikkelen en lanceren op de wereldmarkt. Ten tweede is de Brainport sterk in het toepassen van design denken, een manier van creatief en empathisch denken waarbij de eindgebruiker centraal wordt gesteld. De aanwezigheid van de Design Academy heeft ervoor gezorgd dat technologie en design in de Brainport regio elkaar voortdurend versterken. Misschien wel de belangrijkste en meest onderschatte pijler is de sociale dynamiek van de regio. De verschillende netwerken in de Brainport regio zijn nauw met elkaar verbonden en grijpen voortdurend in elkaar, waarbij professionals kennis en ideeën delen op basis van wederzijds vertrouwen, zonder direct iets terug te verwachten. Zo ontstaat een ecosysteem van gelijkgestemden dat opereert als een geoliede machine waarbij innovatie tweede natuur is geworden.

Sociale innovatie en wederzijds vertrouwen

Onder de naam Het Geheim van Brainport hebben CEO van Holland Inovative Hans Meeske, designer Marijn van der Poll en ecosysteem-bouwer Bert-Jan Woertman de Brainport-aanpak gedefinieerd en geprototypeerd in een aantal workshops, evenementen en Masterclasses om organisaties te helpen hun eigen projecten naar het volgende niveau te brengen. Tegelijkertijd leren deelnemende professionals innovatieve methodieken en werkwijzen, die ze direct in de praktijk kunnen toepassen.

Onder begeleiding van experts op het gebied van design, projectmanagement en leiderschap werken deelnemers aan het efficiënt en gestructureerd ontwikkelen van ideeën en leren ze specifieke kennis en vaardigheden. Daarbij maken ze optimaal gebruik van zowel hun eigen netwerk als dat van de Brainport, uitgaande van sociale innovatie en wederzijds vertrouwen.

Challenge Based Learning

Het Geheim van Brainport is gebaseerd op het concept van Challenge Based Learning, een werkwijze waarbij praktijk en theorie voortdurend in elkaar grijpen. Meeske: "Het leuke van Challenge Based Learning is dat kennis situationeel geleerd en toegepast wordt, oftewel op het moment dat je het nodig hebt. Waarom zou je op maandagmorgen aan een training deelnemen terwijl die kennis wellicht pas over een half jaar relevant is in je project? Als kennis echter naadloos aansluit op de praktijk, verbetert dat de kennisontwikkeling en versnelt het projectresultaten en successen."

In samenwerking met Universiteit Tilburg, onderzoekslab Mind Labs en enkele vooraanstaande OEM's werkt Holland Innovative aan onderzoek naar toekomstige vormen van leren. Via ontwikkelingen als Artificiële Intelligentie, Virtual en Augmented Reality en data science onderzoekt het consortium hoe ze engagement, sociale innovatie en interactiviteit in het digitale tijdperk kunnen vergroten om kennis effectief te laten beklijven.