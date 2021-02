Europa bouwt drie extra servicemodules voor Artemis

Esa heeft een contract met Airbus ondertekend voor de bouw van drie European Service Modules voor Orion, de Nasa-ruimtecapsule die astronauten naar de maan en de lunar Gateway zal vliegen in het kader van het Artemis-programma. De modules worden geïntegreerd in Bremen (Duitsland) met onderdelen en hardware die worden gebouwd en geleverd door bedrijven uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland.

De opdracht staat los van de de drie European Service Modules die al in productie zijn.

De European Service Modules zijn cilinders met een diameter en hoogte van vier meter. Ze hebben vier zonnepanelen van 19 meter breed die voldoende energie opwekken om twee huishoudens van stroom te voorzien. De 8,6 ton brandstof van de service module kan 1 hoofdmotor en 32 kleinere stuwraketten aandrijven. Deze voorziet de crew ook in de belangrijkste levensvoorzieningen, zoals water en zuurstof, en regelt de thermische controle van de crewmodule.

De modules zullen worden gebruikt om astronauten naar de maan te vliegen. Als de aandrijving voor de Orion-ruimtecapsule levert hij brandstof en de levensmiddelen voor de astronauten.



David Parker, Esa-directeur Human and Robotic Exploration: "Dit contract verdubbelt de inzet van Europa voor de levering van de onmisbare hardware om de mensheid met Orion naar de maan te vliegen. Samen met de onderdelen die we bouwen voor de lunar Gateway, garanderen we zitplaatsen voor Esa-astronauten om ons zonnestelsel te verkennen en zorgen we voor werkgelegenheid en technologische expertise voor Europa."

"Europa is een nieuw decennium van verkenning ingegaan. Het bouwen van zes European Service Modules voor Orion is een ongeëvenaarde onderneming. Bij Airbus werken enkele van 's werelds knapste koppen op het gebied van ruimteverkenning aan dit fenomenale vaartuig. Daarnaast zal deze nieuwe overeenkomst vele toekomstige maanmissies mogelijk maken door middel van internationale samenwerkingen," aldus Andreas Hammer, hoofd Space Exploration bij Airbus.

Artemis I, de eerste onbemande Orion-testvlucht met een European Service Module, wordt van brandstof voorzien in Nasa's Kennedy Space Center in Florida (VS), ter voorbereiding op de vlucht die later dit jaar zal plaatsvinden. Tijdens de volgende missie, Artemis II, zullen de eerste astronauten rond de maan en terug naar de aarde vliegen. De integratie van de European Service Module wordt momenteel in Bremen afgerond. Met Artemis III zal Nasa de eerste vrouw en de volgende man op de maan laten landen. De vandaag aangekondigde modules zullen worden gebruikt voor de Artemis-missies IV tot en met VI. De eerste twee van deze drie modules in het contract vormen de Europese bijdrage aan de internationale lunar Gateway.