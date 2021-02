'Europees handvest voor robots en mensen' uitgegeven door Engineering Association EUnited

De European Engineering Industries Association (EUnited) heeft het Europese handvest voor samenwerking tussen robots en die vrijgegeven. Het document definieert tien aandachtsgebieden om de toekomst van werk vorm te geven. Het ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties voor 2030.

"De overgang naar een steeds meer geautomatiseerde en datagestuurde economie vereist veranderingen in werkregelingen die moeten worden aangepast door werkgevers, hun werknemers en de overheid", zegt Sir Christopher Pissarides, covoorzitter van het Institute for the Future of Work (IFOW) en Nobelprijswinnaar. "De industrie kan helpen door ervoor te zorgen dat hun werknemers de vaardigheden en kennis hebben om te gedijen in de nieuwe economie."

Focusgebied één stelt de mens centraal: het handvest wil dat robots werknemers verlossen van het saaie en weinig interactieve werk dat niet goed geschikt is voor de menselijke natuur - werknemers moeten werken als mensen en niet als machines. Focusgebied twee maakt duidelijk dat robots mensen moeten helpen, niet andersom. Daarom pleit de Europese robotica-industrie voor een 'human-in-command approach'. De andere aandachtsgebieden hebben betrekking op de ontwikkeling van vaardigheden, de samenwerking tussen mens en robot, het gebruiksgemak van machines, initiatieven speciaal voor jongeren en strategieën om demografische veranderingen aan te pakken.

"Wereldwijd worden 2,7 miljoen industriële robots gebruikt en het toenemende gebruik van servicerobots buiten fabrieken verandert snel de manier waarop we werken", zegt Wilfried Eberhardt, voorzitter van EUnited Robotics. "Om deze transitie actief te managen, heeft de Europese robotica-industrie het ´Good Work Charter´ ontwikkeld en 10 aandachtsgebieden geïdentificeerd die we nu moeten aanpakken. Het is essentieel om te begrijpen dat de mens altijd een centrale rol zal spelen op de werkplek."

