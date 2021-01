KVK Innovatieprijzen voor slaaprobot en waterstofbromide flowbatterij

Slaaprobot Somnox heeft de KVK Innovatie Top 100 gewonnen. De zachte knuffelbot beweegt een beetje en maakt geluidjes die lijken op de ademhaling, waardoor veel mensen beter ontspannen en rustiger slapen. De publieksprijs ging naar de waterstofbromide flowbatterij van Elestor.

De Kamer van Koophandel publiceert jaarlijks een ranglijst met 100 concrete innovaties in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De winnaar mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van het land noemen. In de lijst van 2020 is Noord-Holland met 21 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Noord-Brabant met 17 en Zuid-Holland met 16 bedrijven. Na de ICT-sector (18 innovaties) zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sector food en agro (16) en de creatieve industrie (15).

Alle innovaties zijn beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie. Aan de KVK Innovatie Top 100 is geen geldprijs verbonden. De bekendmaking van de 15e KVK Innovatie Top 100 vond online plaats, in het bijzijn van Koning Willem-Alexander. Na afloop sprak de Koning een aantal ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf over innoveren en ondernemen in crisistijd en de impact van de pandemie op hun bedrijven.

De ontwikkeling van de Somnox startte in 2016 , in 2017 was er een crowdfundactie en daarna won de bot al meerdere prijzen.

Met de waterstofbromide flowbatterij kan elektriciteit tegen extreem lage kosten per kilowattuur worden opgeslagen in stationaire, grootschalige toepassingen, zoals bijvoorbeeld wind- en zonneparken. Koolen Industries gelooft er ook in.