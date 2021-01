Carosserie en aandrijfstructuur van koolstofvezel

Meer over

Jaguar Land Rover bereidt zich voor op toekomstige elektrische auto’s door samen met academische en industriële partners onderzoek te doen naar geavanceerde lichtgewicht composietmaterialen. Deze moeten zorgen voor een grotere actieradius, betere prestaties en een dynamischer rijgedrag.

Het Tucana-project is een vierjarig programma dat het Verenigd Koninkrijk wereldleider moet maken op het gebied van emissiearme technologie. Het doel is tussen 2023 en 2032 4,5 miljoen ton CO 2 te besparen door het gebruik van elektrische voertuigen te versterken. Ook worden voertuigen lichter gemaakt, waarmee de uitstoot en het energieverbruik van geëlektrificeerde aandrijflijnen omlaag gaan.

Het onderzoek stelt Jaguar Land Rover in staat om lichtgewicht voertuigen en aandrijfstructuren te ontwikkelen. Zo worden aluminium en staal vervangen door veel lichtere en sterkere materialen.



Jaguar Land Rover wil met de nieuwe materialen de stijfheid van carrosserieën met 30 procent vergroten, het gewicht met gemiddeld 35 kg laten afnemen en de veiligheidsstructuur verfijnen. Het vizier is daarbij met name gericht op de toepassing van specifieke composietmaterialen zoals koolstofvezel. Het afgenomen voertuiggewicht maakt het mogelijk om grotere batterijen te plaatsen. Dit zorgt voor een grotere actieradius zonder extra CO 2 -uitstoot. Jaguar Land Rover verwacht voor 2022 een vloot testvoertuigen klaar te hebben.

Het Tucana-consortium wordt geleid door Jaguar Land. Andere deelnemers zijn de Warwick Manufacturing Group (WMG), Expert Tooling & Automation, Broetje-Automation UK, Toray International UK, CCP Gransden en The Centre for Modelling & Simulation (CFMS).