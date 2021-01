Solar Boat Team presenteert eerste vliegende waterstofboot ter wereld (video)

Het TU Delft Solar Boat Team heeft het ontwerp gepresenteerd van zijn eerste boot die zal varen op waterstof. En vliegen.

Afgelopen zomer zijn de studenten begonnen met het ontwerpproces. Na het bespreken van vele ideeën en het maken van lastige keuzes hebben de studenten tot in detail het uiteindelijke ontwerp gemaakt. Er is veel aandacht besteed aan het implementeren van een waterstofsysteem. Daarnaast zal de boot ook vliegen met behulp van de T en L vormige vleugels onder de boot. "Onze take off speed is 22 kilometer per uur. Vanaf dan zullen de hydrofoils onze boot van 1000 kilo uit het water tillen."

De vleugels zijn zo ontworpen dat ze het gewicht van de grote boot kunnen dragen. Dit is nodig omdat het team in de zomer mee zal doen aan de Open Sea Class races in Monaco. De race vindt plaats op open zee, zodat de boot bestendig moet zijn tegen heftige omstandigheden; de golven hebben grote invloed en de boot moet echter ook licht genoeg zijn om te kunnen vliegen.