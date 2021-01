Personele versterking voor Wilo Nederland

Meer over

Wilo Nederland heeft het team verder met Thom Evers. Hij is per 1 januari in dienst getreden als accountmanager service.

Evers heeft jarenlang als accountmanager gewerkt in diverse disciplines van de HVAC branche en als technisch manager bij een installatiebedrijf. In zijn rol als manager bouwde hij expertise op in service, reparatie en renovatie van woningen en utiliteit.

In zijn rol bij Wilo ligt het accent op onderhoud, reparatie, vervanging en service. Evers' werkveld bestrijkt geheel Nederland.