Europa test luchtmobiliteit in Amsterdam, Rotterdam en Enschede

Het Europese project Amu-Led wil in 2022 een veilige integratie van drones demonstreren in een stedelijke omgeving in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende scenario’s komen daarbij aan bod, zoals vluchten met vliegende taxi’s voor personenvervoer en de inzet van drones voor ondersteuning bij politietaken en hulpdiensten.

Luchttaxi's voor personen en drones voor het vervoeren van vracht of voor ondersteuning in noodsituaties zouden wel een een toekomstige realiteit kunnen zijn. Stedelijke luchtmobiliteit, oftewel Urban Air Mobility (UAM), biedt daarbij volgens belanghebbenden de mogelijkheid om steden duurzamer en ‘slimmer' te maken. Dit vooruitzicht heeft geleid tot het project ‘Air Mobility Urban - Large Experimental Demonstrations' (Amu-Led), een H2020-project van de Europese Commissie met als belangrijkste doel: het aantonen van de veilige integratie van verschillende soorten drone-operaties in het luchtruim van onze steden.

Namens het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is Senior R&D Manager Henk Hesselink technical manager van het project: "Een van de betrokken partners laat nu al in China toeristen een rondvlucht maken in een drone die bestuurd wordt vanaf de grond. Er moet nog veel geregeld worden, maar zo concreet zouden wij het ook willen maken: zonder meevliegende piloot, personen en vracht vervoeren gecoördineerd in U-space - een in hoge mate geautomatiseerde luchtverkeersleiding voor drones."

Amsterdam, Rotterdam en Enschede



Het is dan ook een ambitieus initiatief dat met een looptijd van twee jaar moet leiden tot een van de grootste demonstraties van de toepassing van drones voor stedelijke mobiliteit ooit. Er zijn locaties gekozen in drie landen: Santiago de Compostela in Spanje, Cranfield in het Verenigd Koninkrijk en Amsterdam, Rotterdam en Enschede in Nederland.

De verwachte testen en demonstraties voor het Amu-Led-project omvatten 100 vlieguren. Diverse soorten drones en dronevluchten worden gecombineerd, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario's, usecases en toepassingen. Deze zullen bestaan uit luchttaxi-vluchten, vrachtvervoer, levering van medische apparatuur, inspectie van infrastructuur, politietoezicht en ondersteuning van hulpdiensten.



"Wereldwijd wordt UAM een hot item", aldus Marc Sandelowsky van drone innovatie- en testcenter Space53. "Zelfs onze Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat noemde in haar opening van de laatste Amsterdam Drone Week de luchttaxi's die mogelijk boven de Nederlandse steden gaan vliegen. Wij kunnen als drone-innovatiecluster niet wachten om daadwerkelijk in de praktijk met deze nieuwe technologie aan de slag te gaan. We voorzien goede kansen voor Nederlandse ontwikkelaars om hierin een internationale marktpositie op te bouwen, mits we in dit project kunnen aantonen dat dat veilig en verantwoord kan."



Door het uitvoeren van praktijkgerichte testen en simulaties wil het project onderzoeken en demonstreren hoe wegen op de grond kunnen worden ontlast, het vervoer van mensen en goederen kan worden verbeterd, reistijden kunnen worden verkort, luchtvervuiling kan worden teruggebracht en verkeersongevallen kunnen worden verminderd. Uiteindelijk draagt het project bij aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving voor het gebruik van onbemande systemen voor stedelijke (lucht)mobiliteit.



Bij het project zijn 17 entiteiten uit Europa en de Verenigde Staten betrokken. Gecoördineerd door everis, bestaat het consortium uit Airbus, AirHub, Altitude Angel, Anra Technologies, Boeing Research & Technology-Europe, Fada-Catec, Cranfield University, EHang, Enaire, Gemeente Amsterdam , Ineco, ITG, Jeppesen, NLR, Space53 en Tecnalia.



Het uitgebreide en multidisciplinaire team van Amu-Led bestaat uit experts op het gebied van luchtverkeersoplossingen, simulaties en drone-operaties, professionals van onderzoekscentra, wetgevers en specialisten met betrekking tot het uitvoeren van testen en demonstraties.