Auto-fabrikanten in de problemen door chiptekorten

Europese autofabrikanten lijden onder een tekort aan computerchips, veroorzaakt door een grotere vraag dan verwacht en distributieproblemen door de lockdowns. Autoconcerns als Honda, Renault, Daimler en Volkswagen hebben al aangegeven tegen problemen aan te lopen vanwege de tekorten.

Dat meldt Automobielmanagement.

Toeleveranciers als NXP merken het tekort als eerste, aangezien zij de chips verwerken in de onderdelen die worden afgenomen door de autofabrikanten. Het bedrijf zei in het Financieele Dagblad dat eind vorig jaar de automarkt onverwachts snel herstelde. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis legden veel autofabrieken het werk voor langere tijd neer, waarop chipproducenten hun productie verlaagden. Met de onverwachte toeloop in nieuwe orders is er tijd nodig om dit in te passen in de productie.

Op het moment is er al arbeidstijdverkorting ingevoerd bij vestigingen van Daimler, Honda's Europese fabriek gaat vier dagen dicht, en de productie van de Ford Focus in Saarlouis wordt zelfs een maand lang stilgelegd.