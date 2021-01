ABN Amro: 'Prijskloof groene waterstof en aardgas in 2030 bijna gedicht'

Groene waterstof is op dit moment nog niet concurrerend. Zelfs bij een sterke stijging van de CO2-heffingen moet de prijs tegen 2030 tot 1,78 euro per kilo zijn gedaald, voordat een overstap van fossiele brandstoffen naar groene waterstof de moeite waard is, blijkt uit een analyse van ABN Amro. Bij productie op industriële schaal is een prijs van 2,19 euro per kilo groene waterstof volgens de bank in 2030 mogelijk.

Warme-intensieve industrie gaat 80 euro per ton CO 2 -uitstoot betalen tegen 2030

Prijsequivalentie fossiele brandstoffen en groene waterstof komt steeds dichterbij

Zo komt meer efficiency in de komende jaren waarschijnlijk binnen handbereik dankzij veelbelovende elektrolysetechnologie. Een groot deel van de industriële productieprocessen zijn zeer warmte-intensief, met temperaturen tot 850°C. Deze processen - goed voor 31 procent van de COemissies - zijn nu de grootste bron van CO-uitstoot in Nederland, maar kunnen op termijn geschikt worden gemaakt voor groene waterstof. Deze energiebron wordt geproduceerd door duurzaam opgewekte energie en water door elektrolysers te leiden en heeft geen CO-voetafdruk.De prijs die de (chemische) industrie uiteindelijk gaat betalen voor de CO-uitstoot - de CO-heffing - is doorslaggevend voor het concurrerende vermogen van hernieuwbare energiebronnen als groene waterstof. Gezien het risico van CO-lekkage en de grote impact van de coronacrisis hebben de Europese Unie en de Nederlandse regering besloten op korte termijn nog terughoudend te zijn met het heffen hiervan. Hierin komt vanaf 2025 verandering, want dan treden verschillende CO-heffingen in werking. In 2030 kost dit de warmte-intensieve industrie 80 euro per ton CO-uitstoot. Een CO-belasting zal in het komende decennium leiden tot een stijging van de prijs van aardgas van 0,19 naar 0,50 euro per m³. Hierdoor hoeft waterstof in 2030 1,78 euro per kg te kosten om equivalent te kunnen zijn aan gas (nu is dat 0,67 euro).