Lockdowns voorkomen met ‘centrale pandemiefaciliteit’

Om lockdowns te voorkomen bij toekomstige pandemieën, heeft een consortium van bedrijven, waaronder Siemens, een plan ontwikkeld voor een full-service medische pandemiefaciliteit onder de naam Delta Medical Center. Idee is dat de faciliteit centraal in Nederland wordt gerealiseerd, wat in 12 maanden zou kunnen.

Dit Delta Medical Center maakt dan gebruik van een te vormen ‘nationale reserve' aan medisch/verplegend personeel. De faciliteit helpt afschaling van de reguliere zorg bij een volgende pandemie voorkomen en heeft een belangrijke rol bij de centrale coördinatie en logistiek van patiënten in Nederland gedurende een crisis.



Het consortium, bestaande uit Vehold, JanSnel, Siemens Healthineers en Siemens Smart Infrastructure, Medexs en Dräger, heeft een ontwerp laten maken van een faciliteit van circa 80.000 m2, met 1500 IC-bedden en inclusief triage-units, diagnostische ruimtes, OK-complex, mortuarium, kantoren en facilitaire voorzieningen. Het omhelst een publiek-private samenwerking met een concessie voor een periode van 20 jaar met betrekking tot bouw, instandhouding, training personeel, service en onderhoud. De faciliteit heeft een flexibele inrichting en is voor 20% operationeel binnen 48 uur en 100% binnen 120 uur.

Het personeel, de belangrijkste factor bij elke medische instelling, wordt betrokken uit een landelijke pool, een `nationale reserve‘. Elk ziekenhuis in Nederland draagt bij aan deze medisch personeelpool. Zo wordt het huidige zorgpersoneel innovatief gemobiliseerd voor een crisis en krijgt het toekomstbestendige trainingen en opleidingen. De faciliteit voorziet tijdens zo'n crisissituatie in alle relevante behoeften, van eten en slapen tot busvervoer.



Siemens brengt onder meer virustestmaterialen en met slimme gebouwoplossingen in. Kees Smaling, algemeen directeur Siemens Healthineers: "Als 0,2% van de totale ziekenhuiskosten wordt besteed aan deze pandemiefaciliteit kost dat 2,97 per Nederlander per jaar en kan het er in een jaar tijd staan. Met dit initiatief hoeven de 75 ziekenhuizen in Nederland bij een Covid-achtige situatie niet meer aparte afdelingen voor besmette en niet-besmette patiënten in te richten. Dat maakt een groot verschil."

Waar momenteel alle inspanningen gericht zijn op de bestrijding van de Covid-19 pandemie lijkt een vergezicht op het omgaan met toekomstige pandemieën vooralsnog te ontbreken. Voornaamste aanleiding tot de lockdowns in Nederland - met grote maatschappelijke en economische gevolgen - is het ontlasten van de zorginfrastructuur. Desondanks zullen volgens het RIVM alleen al door het uitstel van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste coronagolf minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan.