Zinksmelter Nyrstar bouwt 100 MWh batterij-energieopslagsysteem

Trafigura Group gaat tot dertig miljoen euro investeren in de ontwikkeling van een van de grootste batterij-energieopslagsystemen in België (BESS) op de site van zinksmelter Nyrstar in Balen. De komende 5 jaar wil de groep doorgroeien naar 2 gigawatt energie uit hernieuwbare bronnen.

Nala Renewables werd in 2020 opgericht door Trafigura, meerderheidsaandeelhouder van Nyrstar, en IFM Investors met als doel te investeren in een reeks wereldwijde projecten rond zonne-energie, windenergie en energieopslag. In de komende vijf jaar wil Nala Renewables een portefeuille opbouwen met een totale opwekkingscapaciteit van 2 gigawatt uit hernieuwbare bronnen; genoeg om twee miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Dit zal tot twee miljoen ton CO 2 aan broeikasgasemissies vermijden in vergelijking met energiebronnen voor elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen.

De bouw van het BESS-project in Balen staat gepland voor de eerste helft van 2021 en zal in 2022 worden opgeleverd. Door gebruik te maken van de lithium ion-batterij-technologie zal het 100 MWh-batterijproject 25 MW kunnen opslaan gedurende meer dan vier uur. Het BESS-systeem zal zorgen voor stabiliteit van en balans op het Belgische net, en zal helpen om de productie van hernieuwbare energie in te zetten tijdens periodes met een hoge energievraag.



Nala Renewables identificeerde dit project als het eerste van vele andere projecten die in België en in andere landen worden geanalyseerd, met als doel diensten aan het elektriciteitsnet te leveren en bij te dragen aan de algemene shift naar hernieuwbare energie. Dit sluit ook aan bij Nyrstar's strategie voor hernieuwbare energie.



Julien Rolland, Head of Power and Renewables Trading voor Trafigura: "Projecten op terreinen die verband houden met de smeltactiviteiten van Nyrstar zijn een eerste focus voor Nala Renewables. Soortgelijke concepten worden geformuleerd voor andere activa, zoals de faciliteiten van Puma Energy in Puerto Rico en de Matsa-mijn in Zuid-Spanje.'



Nyrstar's CEO Daniel Vanin: "We werken samen met partners die de shift naar meer groene energie en klimaatacties helpen maken. In dit geval willen we graag gebruikmaken van de expertise en faciliteiten die we bij Nyrstar Balen hebben om de verbinding tussen het Battery Energy Storage System en het Belgische net mogelijk te maken. Het past uitstekend bij de continue ontwikkeling van Nyrstar richting een duurzame operatie. Onze zinksmelters behoren tot de meest energie-efficiënte ter wereld en we participeren al in grote zonneprojecten en betekenisvolle windenergieprojecten in veel van de landen waar we actief zijn."