Autonome racewagen Indy Autonomous Challenge onthuld (video)

De organisatoren van de racewedstrijd voor autonome voertuigen Indy Autonomous Challenge (IAC) hebben op de CES de raceauto onthuld die autonoom zal worden bestuurd door tientallen universiteitsteams in 's werelds eerste high-speed, head-to-head autonome race op 23 oktober 2021.

Het primaire doel van de IAC is om technologieën vooruit te helpen die de commercialisering van volledig autonome voertuigen en geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) kunnen versnellen. Bovendien wil de wedstrijd de beste en slimste studenten van over de hele wereld te prikkelen om met hands-on technische primeurs te komen.

"De door Dallara gebouwde IAC-raceauto is de meest geavanceerde en snelste autonome auto ooit ontwikkeld", zegt medeorganisator Paul Mitchell, president en CEO van Energy Systems Network. "Onze IAC-sponsors leveren radar, lidar, optische camera's en geavanceerde computers, waardoor de waarde van elk voertuig 1 miljoen dollar bedraagt."

De IAC staat gepland voor 23 oktober 2021, op de Indianapolis Motor Speedway, met een kwalificatierace tijdens de Indy 500-week in mei. De prijzenpot bedraagt 1,5 miljoen dollar, waarvan 1 miljoen naar het winnende team gaat en nog eens 500.000 naar winnaars van hackathons en simulatieraces.

500 al dan niet afgestudeerde studenten, PhD's en mentoren die uitblinken in AI-software hebben gereageerd op de uitdaging en vertegenwoordigen 39 universiteiten in 11 landen op vier continenten en 14 Amerikaanse staten. Inspiratie voor de IAC was de Darpa Grand Challenge, zoals omschreven door de winnaar van 2005, Sebastian Thrun: "De Darpa Grand Challenge bewees dat robots zichzelf kunnen besturen in zeer krappe omgevingen, maar dat ze niet de behendigheid en vaardigheid hebben van een echt goed -getrainde menselijke coureur om in extreme situaties te handelen. IMS is de beste plek ter wereld om de robotica-gemeenschap uit te dagen om zelfrijdende auto's te testen. Door in een racecontext te gaan, zullen we het kunnen van zelfrijdende auto's tot het uiterste oprekken. "

De gemodificeerde Dallara IL-15 autonome raceauto

Sinds 2002 is Dallara de enige raceautoleverancier van de Indy Lights-serie en nu is de gemodificeerde Dallara IL-15 de officiële IAC-raceauto. "Het ontwerpen van het chassis voor autonoom racen, was echt een uitdaging ", zegt CEO Stefano dePonti. "Dallara houdt van innovatie en technologische uitdagingen, en we delen de passie van de IAC voor onderwijs en motorsport."

De gemodificeerde Dallara is uitgerust met hardware en bedieningselementen om automatisering mogelijk te maken om de veiligheid, controle en prestaties te verbeteren. Componenten zijn onder meer robuuste on-board computing, voertuig-tot-voertuigcommunicatie, perceptiesystemen, geavanceerde grafische verwerkingseenheden (GPU's), drive-by-wire, versnelling van de AI en krachtige centrale verwerkingseenheden om de software en algoritmen van de IAC-teams in de raceauto op te draaien.

Een van de uitdagingen voor autonoom racen is het oplossen van ‘edge case scenarios' - uitdagingen die alleen optreden in extreme gevallen, zoals het vermijden van onverwachte obstakels bij hoge snelheden. "We weten hoe 's werelds beste coureurs reageren in scenario's met hoge snelheid, maar nu moeten we anticiperen op de acties van een robot, " aldus dePonti.