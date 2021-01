Tijdelijk aanvullende eisen Arbowet

In verband met de bestrijding van COVID-19 is het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 tijdelijk uitgebreid. Op 1 december 2020 is de aanvulling in het Staatsblad gepubliceerd.

Tijdelijke maatregelen

Artikel 3.2 is een soort vangnet voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die niet specifiek in het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn genoemd. Het nieuwe artikel 3.2a verplicht werkgevers en werknemers om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. Door de tijdelijke uitbreiding kan Iinspectie SZW bij het niet naleven van de Coronamaatregelen het werk stilleggen en werkgevers beboeten. Het geeft Inspectie SZW ook de mogelijkheid om werknemers, bij niet naleving, maximaal € 450,- boete op te leggen.Het oorspronkelijke artikel is niet specifiek toegesneden op het voorkomen of beperken van de besmetting van werknemers. Om die reden wordt tijdelijk, ter voorkoming van besmetting van werknemers en derden met COVID-19, een meer specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen. Eenzelfde bepaling is ook voor Caribisch Nederland opgenomen in het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES.De tijdelijke aanvulling van het Arbeidsomstandighedenbesluit is bedoeld om de maatregelen tegen COVID-19, die gelden voor de publieke ruimte, ook te verplichten voor de arbeidsplaats. Zo is het mogelijk voor de Inspectie SZW om naleving van de maatregelen af te dwingen. Onder de tijdelijke maatregelen vallen de bekende maatregelen als 1,5 meter afstand houden, het dragen van niet-medische mondneusmaskers, goede hygiënische voorzieningen bieden en het voorlichten van werknemers over de bestrijding van COVID-19 op de arbeidsplaats. De verbijzondering van het Arbobesluit heeft een tijdelijk karakter. In principe vervallen de aanvullende eisen drie maanden na de inwerkingtreding van rechtswege, maar kunnen, met instemming van de Tweede Kamer, voor drie maanden worden verlengd.Bekijk het besluit van 25 november 2020, houdende tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES in verband met de bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2).