Virgin lanceert raket succesvol vanaf Boeing 747

Richard Branson's ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit heeft gisteren voor het eerst succesvol een raket gelanceerd vanaf 'moederschip' Cosmic Girl. Deze omgebouwde Boeing 747-400 schiet de raketten de ruimte in van onder haar vleugels.

De 'air launch-techniek' biedt een raket een groter laadvermogen en maakt de lanceerservice flexibel: de Boeing kan overal vandaan raketten afschieten en biedt zo makkelijk toegang tot verschillende banen in de ruimte. Volgens Virgin is het voor het eerst dat een air-launched raket met vloeibare brandstof de ruimte heeft bereikt.

Zondag vertrok de Cosmic Girl om 10:50 uur vanuit Mojave Air and Space Port in Californië (VS) en vloog naar een lanceerplaats boven de Stille Oceaan, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de Kanaaleilanden. Na lancering vloog de LauncherOne tweetrapsraket naar zijn baan om de aarde, waar hij 10 van Nasa's CubeSats in de doelbaan zette.

Met deze succesvolle demonstratie in de boeken, zal Virgin Orbit officieel overgaan op commerciële dienstverlening voor zijn volgende missie. Het bedrijf heeft al lanceringen geboekt door klanten variërend van de U.S. Space Force en de Britse Royal Air Force tot commerciële klanten zoals Swarm Technologies, het Italiaanse SITAEL en het Deense GomSpace. De volgende raketten zijn al een eind in de maak op de productiefaciliteit in Long Beach.

