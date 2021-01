Nu stemmen voor de Vernufteling

Vier advies- en ingenieursbureaus maken kans op De Vernufteling 2020. Voor de publieksprijs komen twaalf projecten in aanmerking, heeft branchevereniging Koninklijke NLingenieurs bekendgemaakt. Stemmen kan tot 22 januari.

De vier genomineerden zijn nogal verschillend, en richten zich op verkeersveiligheid, duurzame productie voor de bouw, gezonde lucht in liften en de brandveiligheid bij tankopslag. Ze zijn gekozen uit twaalf projecten (je vindt ze in ons dossier 'Vernufteling 2020') die stuk voor stuk de moeite waard zijn.

Vangrail voor overal

Bureau Witteveen+Bos richtte zich op verkeersveiligheid. Op provinciale en gemeentelijke wegen gebeuren de meeste ongevallen, maar juist daar is een geleiderail niet overal mogelijk, omdat er bomen in de weg staan of kabels in de grond liggen.

Samen met bouwconcern BAM Verkeerstechniek en producent Saferoad Holland ontwikkelden ingenieurs van Witteveen+Bos de Compact Ecorail. Dit is een vangrail die zo is ontworpen dat de paal waarop hij steunt, niet loodrecht de grond in gaat, maar onder een hoek. Daardoor vermijdt die paal in de grond de kabels die vaak onder bermen liggen, en boomwortels.

Een brug 3D-printen

De tweede genomineerde is Royal HaskoningDHV, dat een nieuwe productiemethode bedacht voor kleine bruggen. De ingenieurs van het bedrijf hebben voor het Kralingse Bos in Rotterdam een voetgangersbrug gemaakt met een 3D-printer. Omdat hiervoor geen mal of bekisting nodig is, besparen ze flink op de kosten. En het composietmateriaal is ook nog eens te recyclen.

Liften virusvrij houden

Bij ingenieursbureau ABT bedachten ze Eleminair, een systeem om de lucht in een lift zo goed mogelijk virusvrij te houden. Ventilatoren laten een stevige luchtstroom van boven naar beneden stromen, zodat eventuele speekseldruppels zo snel mogelijk worden afgevoerd. De lucht wordt onderin afgezogen en door een HEPA-filter geleid, waar virussen achterblijven. De schone lucht gaat weer de lift in.

Ballen tegen brand

Een test met de Fireballs. Foto Antea Group

Als grote tanks met brandstoffen of chemicaliën lek raken, kan een forse brand ontstaan. Daarom is nu vaak een brandblusinstallatie vereist, maar die is duur. Een mogelijk alternatief komt van Antea Group, dat de Fireballs bedacht. Dit zijn ballen die in grote aantallen om een tankopslag heen komen te liggen. In het geval van een lekkage in de wand gaan de ballen drijven op de gelekte vloeistof en bedekken ze die - met meerdere lagen ballen - volledig. Dit zorgt ervoor dat de brand wordt gesmoord of in ieder geval klein gehouden.

Meer informatie en stemmen

De Vernufteling wordt jaarlijks uitgereikt voor het meest vindingrijke ingenieursproject inzendt. Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs toegekend. Op de website van NLingenieurs kan iedereen tot 22 januari stemmen op in totaal twaalf projecten. Daar staan de vernuftige vindingen ook in meer detail beschreven. De winnaars worden op 29 januari bekendgemaakt.